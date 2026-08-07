Ручка на квадратной розетке Morelli MERCURY MH-53-S6 BL черный

Описание

Межкомнатная дверная ручка Morelli MH-53-S6 BL имеет квадратную накладку черного цвета, которая идеально впишется в любой интерьер. Ручка может быть установлена на дверях разного типа, включая межкомнатные и вторые входные. Благодаря большому выбору эргономичных моделей, вы сможете подобрать идеальный вариант для вашего дома.



Одним из главных преимуществ является ее срок службы - не менее 7 лет при правильном использовании. Кроме того, она имеет гарантию на 1 год, что свидетельствует о ее высоком качестве.



Ручка Mercury универсальна и подходит для левой и правой стороны двери.



В комплекте с ручкой идут 2 ручки, , соединительный квадрат 8x105 мм, саморезы, фиксирующие винты и шестигранник. Это позволяет быстро и легко установить ручку на вашу дверь.