Ручка на квадратной розетке Morelli MERCURY MH-53-S6 SC матовый хром

MORELLI Ручка дверная MH-53-S6 SC, Mercury, на квадратной розетке 6 мм, цвет - матовый хром, может быть установлена на дверях разного типа, включая межкомнатные и вторые входные. Благодаря большому выбору эргономичных моделей, вы сможете подобрать идеальный вариант для вашего дома.
Одним из главных преимуществ является ее срок службы - не менее 7 лет при правильном использовании. Кроме того, она имеет гарантию на 1 год, что свидетельствует о ее высоком качестве.
Ручка Mercury универсальна и подходит для левой и правой стороны двери.
В комплекте с ручкой идут 2 ручки, , соединительный квадрат 8x105 мм, саморезы, фиксирующие винты и шестигранник. Это позволяет быстро и легко установить ручку на вашу дверь.
Кроме того, Mercury обладает стильным дизайном и идеально сочетается с любым интерьером. Приобретая эту ручку, вы получите надежный и функциональный аксессуар для вашей двери, который прослужит вам долгие годы.
Характеристики
Артикул:
9015190
Длина, мм:
138
Высота, см:
66
Материал:
ЦАМ
Бренд:
Morelli
Вес, кг:
0.9
Гарантия (лет):
1
Количество в упаковке, шт.:
2
Отделка:
Гальваника
Серия:
Simple
Стиль:
Модерн
Страна происхождения:
Италия
Тип розетки:
Квадратная
Цвет:
Матовый хром
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Отзывы и вопросы о товаре0