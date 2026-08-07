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  6. Ручка на квадратной розетке Morelli MERCURY MH-53-S6 SC матовый хром
Ручка на квадратной розетке Morelli MERCURY MH-53-S6 SC матовый хром
Ручка на квадратной розетке Morelli MERCURY MH-53-S6 SC матовый хром
4,9
2 330

Ручка на квадратной розетке Morelli MERCURY MH-53-S6 SC матовый хром

4,9
Этот товар смотрят 7 человек
Ручка на квадратной розетке Morelli MERCURY MH-53-S6 SC матовый хром
Ручка на квадратной розетке Morelli MERCURY MH-53-S6 SC матовый хром
Ручка на квадратной розетке Morelli MERCURY MH-53-S6 SC матовый хром
Код товара: 959794
Этот товар смотрят 6 человек

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С заботой о клиентах

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Гарантийный срок 18 месяцев
2 330
Этот товар купили 36 раз
Этот товар купили 36 раз
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Ручка на квадратной розетке Morelli MERCURY MH-53-S6 SC матовый хром
Цвет: Матовый хром
Ручка на квадратной розетке Morelli MERCURY MH-53-S6 SC матовый хром
Ручка на квадратной розетке Morelli MERCURY MH-53-S6 BL черный Ручка на квадратной розетке Morelli MERCURY MH-53-S6 W белый

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ШхВхГ), см:
    5 x 6,6
  • Длина, мм:
    138
  • Материал:
    ЦАМ
  • Бренд:
    Morelli
  • Вес, кг:
    0.9

Характеристики

  • Артикул:
    9015190
  • Длина, мм:
    138
  • Высота, см:
    66
  • Материал:
    ЦАМ
  • Бренд:
    Morelli
  • Вес, кг:
    0.9
  • Гарантия (лет):
    1
  • Количество в упаковке, шт.:
    2
  • Отделка:
    Гальваника
  • Серия:
    Simple
  • Стиль:
    Модерн
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Тип розетки:
    Квадратная
  • Цвет:
    Матовый хром
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Дополнительно:

  • Образец:
    в 2 магазинах

Описание

MORELLI Ручка дверная MH-53-S6 SC, Mercury, на квадратной розетке 6 мм, цвет - матовый хром, может быть установлена на дверях разного типа, включая межкомнатные и вторые входные. Благодаря большому выбору эргономичных моделей, вы сможете подобрать идеальный вариант для вашего дома.

Одним из главных преимуществ является ее срок службы - не менее 7 лет при правильном использовании. Кроме того, она имеет гарантию на 1 год, что свидетельствует о ее высоком качестве.

Ручка Mercury универсальна и подходит для левой и правой стороны двери.

В комплекте с ручкой идут 2 ручки, , соединительный квадрат 8x105 мм, саморезы, фиксирующие винты и шестигранник. Это позволяет быстро и легко установить ручку на вашу дверь.

Кроме того, Mercury обладает стильным дизайном и идеально сочетается с любым интерьером. Приобретая эту ручку, вы получите надежный и функциональный аксессуар для вашей двери, который прослужит вам долгие годы.

Характеристики

  • Артикул:
    9015190
  • Длина, мм:
    138
  • Высота, см:
    66
  • Материал:
    ЦАМ
  • Бренд:
    Morelli
  • Вес, кг:
    0.9
  • Гарантия (лет):
    1
  • Количество в упаковке, шт.:
    2
  • Отделка:
    Гальваника
  • Серия:
    Simple
  • Стиль:
    Модерн
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Тип розетки:
    Квадратная
  • Цвет:
    Матовый хром

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