Ручка на квадратной розетке Morelli MERCURY MH-53-S6 SC матовый хром

Описание

MORELLI Ручка дверная MH-53-S6 SC, Mercury, на квадратной розетке 6 мм, цвет - матовый хром, может быть установлена на дверях разного типа, включая межкомнатные и вторые входные. Благодаря большому выбору эргономичных моделей, вы сможете подобрать идеальный вариант для вашего дома.



Одним из главных преимуществ является ее срок службы - не менее 7 лет при правильном использовании. Кроме того, она имеет гарантию на 1 год, что свидетельствует о ее высоком качестве.



Ручка Mercury универсальна и подходит для левой и правой стороны двери.



В комплекте с ручкой идут 2 ручки, , соединительный квадрат 8x105 мм, саморезы, фиксирующие винты и шестигранник. Это позволяет быстро и легко установить ручку на вашу дверь.



Кроме того, Mercury обладает стильным дизайном и идеально сочетается с любым интерьером. Приобретая эту ручку, вы получите надежный и функциональный аксессуар для вашей двери, который прослужит вам долгие годы.