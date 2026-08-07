Защелка врезная магнитная ML96WC-50/BL ABG (бронза) блистер

Дверная магнитная защелка Punto серии ML96WC-50/BL предназначена для установки в деревянные межкомнатные и сантехнические двери, подходит для дверей левого и правого открывания. Корпус выполнен из стали. Бесшумность работы обеспечивается за счет магнитного механизма, который фиксирует дверь только в закрытом положении. Защелка прошла испытания и имеет высший 4 класс надежности (250 000 циклов открывания/закрывания), что позволяет рекомендовать их для установки на двери помещений с большой проходимостью. Упаковка : блистер.
Характеристики
Артикул:
48753
Бренд:
Punto
Общий цвет:
Бронза
Цвет:
Бронза
Стиль:
Модерн
Страна происхождения:
Китай
Материал:
Cталь
Тип:
Для межкомнатных дверей
Вес, кг:
0.35
Гарантия (лет):
1
Количество шт. в упаковке:
1
Серия:
ML/PL
Способ установки:
Врезной
Отзывы и вопросы о товаре
0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре
На информационном ресурсе применяются куки и рекомендательные технологии
Отзывы и вопросы о товаре0