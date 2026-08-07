Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Замки и комплектующие
  4. Замки и защёлки межкомнатные
  5. Магнитный язычок
  6. Защелка врезная магнитная ML96WC-50/BL ABG (бронза) блистер
Защелка врезная магнитная ML96WC-50/BL ABG (бронза) блистер
Защелка врезная магнитная ML96WC-50/BL ABG (бронза) блистер
4,8
575

Защелка врезная магнитная ML96WC-50/BL ABG (бронза) блистер

4,8
Этот товар смотрят 25 человек
Защелка врезная магнитная ML96WC-50/BL ABG (бронза) блистер
Защелка врезная магнитная ML96WC-50/BL ABG (бронза) блистер
Защелка врезная магнитная ML96WC-50/BL ABG (бронза) блистер
Защелка врезная магнитная ML96WC-50/BL ABG (бронза) блистер
Код товара: 963338
Этот товар смотрят 24 человека

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
575
Хочу скидку
Защелка врезная магнитная ML96WC-50/BL ABG (бронза) блистер
Цвет: Бронза
Защелка врезная магнитная ML96WC-50/BL ABG (бронза) блистер
Защелка врезная магнитная ML96WC-50/BL SN (мат. никель) блистер

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Бренд:
    Punto
  • Цвет:
    Бронза
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Материал:
    Cталь

Характеристики

  • Артикул:
    48753
  • Бренд:
    Punto
  • Общий цвет:
    Бронза
  • Цвет:
    Бронза
  • Стиль:
    Модерн
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Материал:
    Cталь
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Вес, кг:
    0.35
  • Гарантия (лет):
    1
  • Количество шт. в упаковке:
    1
  • Серия:
    ML/PL
  • Способ установки:
    Врезной
Развернуть Свернуть

Дополнительно:

  • В наличии:
    397 товаров

Описание

Дверная магнитная защелка Punto серии ML96WC-50/BL предназначена для установки в деревянные межкомнатные и сантехнические двери, подходит для дверей левого и правого открывания. Корпус выполнен из стали. Бесшумность работы обеспечивается за счет магнитного механизма, который фиксирует дверь только в закрытом положении. Защелка прошла испытания и имеет высший 4 класс надежности (250 000 циклов открывания/закрывания), что позволяет рекомендовать их для установки на двери помещений с большой проходимостью. Упаковка : блистер.

Характеристики

  • Артикул:
    48753
  • Бренд:
    Punto
  • Общий цвет:
    Бронза
  • Цвет:
    Бронза
  • Стиль:
    Модерн
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Материал:
    Cталь
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Вес, кг:
    0.35
  • Гарантия (лет):
    1
  • Количество шт. в упаковке:
    1
  • Серия:
    ML/PL
  • Способ установки:
    Врезной

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре
Написать
MAX
Позвонить
Заказать звонок
Режим работы:
пн - вс 9:00 - 21:00
500₽