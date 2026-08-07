Защелка врезная магнитная ML96WC-50/BL SN (мат. никель) блистер

Дверная магнитная защелка Punto серии ML96WC-50/BL предназначена для установки в деревянные межкомнатные и сантехнические двери, подходит для дверей левого и правого открывания. Корпус выполнен из стали. Бесшумность работы обеспечивается за счет магнитного механизма, который фиксирует дверь только в закрытом положении. Защелка прошла испытания и имеет высший 4 класс надежности (250 000 циклов открывания/закрывания), что позволяет рекомендовать их для установки на двери помещений с большой проходимостью. Упаковка : блистер.
Характеристики
Артикул:
48759
Цвет:
Кофе
Страна происхождения:
Китай
Бренд:
Punto
Материал:
Cталь
Стиль:
Модерн
Вес, кг:
0.365
Способ установки:
Врезной
Гарантия (лет):
1
Тип упаковки:
Блистер
Размер упаковки, мм:
199x83x21
Интеллектуальная собственность:
Нет
Серия:
ML/PL
Толщина дверного полотна, мм:
От 30 мм
Тип:
Для межкомнатных дверей
Количество шт. в упаковке:
1
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Отзывы и вопросы о товаре0