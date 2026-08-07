Защелка врезная магнитная ML96WC-50/BL SN (мат. никель) блистер

Описание

Дверная магнитная защелка Punto серии ML96WC-50/BL предназначена для установки в деревянные межкомнатные и сантехнические двери, подходит для дверей левого и правого открывания. Корпус выполнен из стали. Бесшумность работы обеспечивается за счет магнитного механизма, который фиксирует дверь только в закрытом положении. Защелка прошла испытания и имеет высший 4 класс надежности (250 000 циклов открывания/закрывания), что позволяет рекомендовать их для установки на двери помещений с большой проходимостью. Упаковка : блистер.