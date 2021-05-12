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  2. ДП CPL P10 Luna 200*90
Р10 Luna
4,5
Товар раскупили

Дверь межкомнатная «Р10» Luna (CPL) глухая

4,5
Этот товар смотрят 28 человек
ДП CPL P10 Luna 200*90
Лучшая цена
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 223688
Этот товар смотрят 20 человек

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва

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Гарантийный срок 18 месяцев
Товар раскупили
Товар раскупили
Дверь межкомнатная «Р10» Luna (CPL) глухая
Размер полотна, см:
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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    CPL

Характеристики

  • Артикул:
    013-0374
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    CPL
  • Стиль:
    Неоклассика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Luna
  • Общий цвет:
    Слоновая кость
  • Вес, кг:
    28
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.073
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без пустот и ДСП, бескромочная технология производства, торцы защищены по технологии 2-Edge, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
CPL Luna — многослойный композитный материал c защитным слоем Overlay, лишен известных недостатков эмали, а по тактильным ощущениям превосходит ее, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. EU.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Мягкое закрывание обеспечивает пенополиуретановый уплотнитель Q-Lon от немецкой компании Schlegel.

Характеристики

  • Артикул:
    013-0374
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    CPL
  • Стиль:
    Неоклассика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Luna
  • Общий цвет:
    Слоновая кость
  • Вес, кг:
    28
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.073

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Отзывы и вопросы о товаре

8
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
В
12 мая 2021
5
Комментарий
Добрый день! Ну что тут скажешь, хорошие двери у вас! Прочные и главное красивые. Заказали ещё одну в санузел. Там, как мне объяснил менеджер, лучше брать влагоустойчивую дверь. Особенно нравится фурнитура! По поводу работников, доставки и качества нет никаких претензий. Цена конечно не для всех, но есть и более простые варианты.
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С
11 января 2021
4
Достоинства
дизайн, качество, влагостойкая
Недостатки
Нет
Комментарий
Решила сделать родителям подарок, они как раз заезжали в новый дом, но дверь в спальню так и не нашли. Конечно я подбирала по цветовому сочетанию с комнатой и учла все их вкусы. Обговорила всё с менеджером, номер которого нашла на сайте. Обсудили с ним детали заказа (он хорошо объясняет кстати). Ну и наконец-то через 5 дней пришла дверь. Родители были в изумлении, им очень понравилась дверь! Решили потом установить сами. В общем двери у вас - супер! Большое спасибо!
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И
12 ноября 2020
5
Достоинства
Надежность, красота, цена
Недостатки
Нет
Комментарий
Приехал мастер по установке, сразу видно что опытный, из за некоторых технических моментов установка проходила в течении трех дней (но конечно не по целому дню), это для того чтобы пена не выдавила окосячку. Мастер все вымерял, подрезал, в ванной даже кафель не задел, стыки помазывал краской, чтобы было не заметно. Дал советы по эксплуатации. Установка прошла отлично, остались довольны.
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4.5 / 5 (На основе 8 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

Межкомнатные двери слоновой кости цвета

Дверь межкомнатная "А3" Жемчужно-перламутровая стекло Лакобель черный
А3 Жемчужно-перламутровый
15 920
Дверь межкомнатная "А3" Жемчужно-перламутровая стекло Лакобель белый
А3 Жемчужно-перламутровый
15 920
Дверь межкомнатная "Elen" Жемчужно-перламутровая эмаль глухая
Elen Жемчужно-перламутровый
12 433
Дверь межкомнатная "Diagonale" Жемчужно-перламутровая эмаль глухая
Diagonale Жемчужно-перламутровый
13 470
Дверь межкомнатная "Eleganza" Жемчужно-перламутровая эмаль глухая
Eleganza Жемчужно-перламутровый
13 470
Дверь межкомнатная "Rombo" Жемчужно-перламутровая глухая
Rombo Жемчужно-перламутровый
13 470
Дверь межкомнатная "Realta" Жемчужно-перламутровая глухая
Realta Жемчужно-перламутровый
13 470
Дверь межкомнатная "Quadratto" Жемчужно-перламутровая глухая
Quadratto Жемчужно-перламутровый
13 470
Дверь межкомнатная "Galera" Жемчужно-перламутровая глухая
Galera Жемчужно-перламутровый
14 635
Дверь межкомнатная "Chaos" Жемчужно-перламутровая эмаль глухая
Chaos Жемчужно-перламутровый
13 470
Дверь межкомнатная "Contorno" Жемчужно-перламутровая эмаль глухая
Contorno Жемчужно-перламутровый
13 470
Дверь межкомнатная "Groove" Жемчужно-перламутровая стекло Лакобель черный
Groove Жемчужно-перламутровый
15 803
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