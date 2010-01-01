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Стеклянные двери для бани и сауны

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Дверь для сауны "Кноб Е" Бронза тонированное
Кноб Е
10 136 12 670 ₽ -20%
Дверь глухая с панно, 0,4х0,6 м, "С легким паром!", короб из сосны, с ручками и петлями "Банные штучки", 1,8х0,7 м
Класс А "С легким паром!"
12 327
Дверь со стеклом 4 мм, Класс Б, короб из липы "Банные штучки", 1,7х0,7 м
Класс Б со стеклом
8 126
Дверь из стекла, бронза тонированная, прозрачная, 8 мм, короб из лиственных пород "Банные штучки" , 1,9х0,7 м
Бронза тонированная
13 165
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