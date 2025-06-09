Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Bianco melinga, глухая, каркасно-щитовая

Описание

Отделка

Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой* стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.

Комплектующие

Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Декор

Black Line - черные высокоглянцевые декоративные вставки.

Особенности

Щитовые двери типа Skin Doors изготовлены из МДФ (англ. Medium Density Fibreboard, MDF), внутри жесткий и прочный сотовый наполнитель с ячейкой 30 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ.