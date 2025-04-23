Соединительный элемент ЭМА White Matt МДФ 2070*86*8
0,0
515 ₽ 686 ₽ -25%
Соединительный элемент ЭМА White Matt МДФ 2070*86*8
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Доставим завтра
Арт. 238139
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Соединительный элемент ЭМА White Matt МДФ 2070*86*8
Размер, см:
207x8,6x0,8 — доставка 23.04.2025
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
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Размер (ВхШхТ), см:207 x 8,6 x 0,8
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Длина, мм:2070
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Ширина, мм:86
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Толщина, мм:8
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Материал:Эмалит
Характеристики
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Артикул:155-0033
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Длина, мм:2070
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Ширина, мм:86
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Толщина, мм:8
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Материал:Эмалит
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Цвет:White Matt
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Характеристики
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Артикул:155-0033
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Длина, мм:2070
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Ширина, мм:86
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Толщина, мм:8
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Материал:Эмалит
-
Цвет:White Matt
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