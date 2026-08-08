Дверь межкомнатная Браво-28 ПЭТ Cream Silk, остекленная, magic fog, без кромки, царговая 200x90

Описание

Отделка

ПЭТ - инновационное покрытие c гладкой и приятной на ощупь поверхностью, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем. «Эмаль-эффект» - как эмаль, только лучше. Один из самых экологичных материалов (институт Fraunhofer IVV, Германия). Компания Bravo первой в России начала использовать 100% ПЭТ (без добавок) для промышленного производства дверей.

Комплектующие

Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания, благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Цвет по RAL

Cream Silk - примерно соответствует RAL 7044, матовый (≈ 4,7 GU).

Стекло

Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Особенности

Композитный каркас двери из МДФ и стабилизирующего слоя ЛВЛ. Без пустот и ДСП. Бескромочная технология производства, торцы защищены по технологии «2-Edge». Для производства применяется PUR-клей необратимой полимеризации. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).

ПЭТ- облицовочный материал нового поколения, соответствует актуальному тренду на матовые поверхности. 100% «эмаль-эффект» — как эмаль, только лучше. Один из самых экологичных материалов (институт Fraunhofer IVV, Германия). С гладкой и приятной на ощупь поверхностью, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем. Поверхность плёнки защищена специальным супер матовым лаком, отверждённым эксимерным УФ-излучением, имеет специальное покрытие Anti-fingerprint. Такое покрытие не оставляет на себе отпечатки пальцев и обладает устойчивостью к механическим повреждениям (царапины, удары) и к воздействию бытовых реагентов. ПЭТ материал отличается легкостью переработки, не содержит растворителей, формальдегидов и тяжелых металлов, не выцветает со временем. ПЭТ – не деформируется, водонепроницаем, обладает высокой степенью шумоизоляции, лёгок в использовании.