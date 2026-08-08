Дверь межкомнатная Браво-50 Винил Grey Pro, глухая, каркасно-щитовая

Описание

Отделка

Винил — структурный материал с защитным слоем Overlay и мелкозернистой поверхностью (Южная Корея). Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.

Комплектующие

Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания.

Особенности

Композитный каркас двери со стабилизирующим слоем LVL или соснового бруса облицован плитами высокой плотности, без пустот. Дверь проклеена в местах соединения деталей, что обеспечивает долгий срок службы. Бескромочная технология производства. Для отделки всех лицевых поверхностей применяется влагостойкий PUR-клей необратимой полимеризации. Детали зафиксированы при помощи крепежа из закаленной стали.