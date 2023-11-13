Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Шпонированные
  4. Fine-Line
  5. Стандарт
  6. Дверь Ш Рондо Ф-01 (Дуб) ПГ 200*70
Дверь межкомнатная Рондо Шпонированные Дуб-ф-01, глухая, кромка шпон, филенчатая
5,0
6 692

Дверь межкомнатная Рондо Шпонированные Дуб-ф-01, глухая, кромка шпон, филенчатая 200x70

5,0
Этот товар смотрят 11 человек
tumb
Дверь Ш Рондо Ф-01 (Дуб) ПГ 200*70
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 23407
Этот товар смотрят 28 человек

Фотографии покупателей

5,0
2 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 692
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 692 ₽
Наличник 305 ₽ x 5 шт.
Коробка 599 ₽ x 3 шт.
Изменить
10 014
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
1 116 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
029-0288 Наличник Ш Ф-01 (Дуб) МДФ 2100*70*10
029-0288 ⋅ 305 ₽
 305
1 525
029-0686 Коробка Ш Ф-01 (Дуб) Сосна 2100*70*35 Ч-40 (у,п)
029-0686 ⋅ 599 ₽
 599
1 797
Показать ещё
Дверь межкомнатная Рондо Шпонированные Дуб-ф-01, глухая, кромка шпон, филенчатая 200x70
Размер полотна (ВхШ), см:
200x70
200x70
Как сделать замеры
Цвет: Дуб-ф-01
Дверь Ш Рондо Ф-01 (Дуб) ПГ 200*70
Дверь Ш Рондо Ф-05 (Дуб) ПГ 200*70

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Шпон Стандарт
  • Материал:
    Шпонированные

Характеристики

  • Артикул:
    003-0329
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Шпон Стандарт
  • Стиль:
    Современный, Минимализм
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Дуб-ф-01
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Вес, кг:
    21
  • Кромка:
    Шпон
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.057
  • Материал:
    брус хвойных пород, МДФ, жесткий сотовый наполнитель
Развернуть Свернуть

Дополнительно:

  • Образец:
    в 1 магазинах

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Межкомнатная дверь серии Standard с отделкой шпоном файн-лайн
Отделка
файн-лайн шпон, двухкомпонентный полиуретановый лак

Характеристики

  • Артикул:
    003-0329
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Шпон Стандарт
  • Стиль:
    Современный, Минимализм
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Дуб-ф-01
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Вес, кг:
    21
  • Кромка:
    Шпон
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.057
  • Материал:
    брус хвойных пород, МДФ, жесткий сотовый наполнитель

Отзывы и вопросы о товаре

2
5.0 / 5 На основе 2 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
П
П Покупатель
13 ноября 2023
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
13 ноября 2023
5
Вам помог этот отзыв?
5.0 / 5 (На основе 2 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

Другие предложения из раздела "Стандарт"

Дверь межкомнатная Соло 0.H Шпонированные Беленый дуб, глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Соло 0.H Шпонированные Беленый дуб, глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая
7 770
Дверь межкомнатная Соло 0.V Шпонированные Беленый дуб, глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Соло 0.V Шпонированные Беленый дуб, глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая
7 170
Дверь межкомнатная Соната Шпонированные Ф-15 (Макоре), глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Соната Шпонированные Ф-15 (Макоре), глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая
 
7 770
Дверь межкомнатная Соната Шпонированные Ф-15 (Макоре), остекленная, сатинат бронза художественный, кромка обычная, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Соната Шпонированные Ф-15 (Макоре), остекленная, сатинат бронза художественный, кромка обычная, каркасно-щитовая
 
9 870
Дверь межкомнатная Азалия Шпонированные Ф-11 (Орех), глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Азалия Шпонированные Ф-11 (Орех), глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая
 
7 920
Дверь межкомнатная Азалия Шпонированные Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат белый, кромка обычная, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Азалия Шпонированные Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат белый, кромка обычная, каркасно-щитовая
 
9 720
Дверь межкомнатная Каролина Шпонированные Ф-11 (Орех), глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Каролина Шпонированные Ф-11 (Орех), глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая
 
9 420
Дверь межкомнатная Соло 0.H Шпонированные Ф-05 (Дуб), глухая, кромка шпон, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Соло 0.H Шпонированные Ф-05 (Дуб), глухая, кромка шпон, каркасно-щитовая
7 320
Дверь межкомнатная Соло-0.V Шпонированные Ф-05 (Дуб), глухая, кромка шпон, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Соло-0.V Шпонированные Ф-05 (Дуб), глухая, кромка шпон, каркасно-щитовая
 
6 570
Дверь межкомнатная Рондо Шпонированные Ф-22 (БелДуб), остекленная, сатинат белый художественный, кромка обычная, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Рондо Шпонированные Ф-22 (БелДуб), остекленная, сатинат белый художественный, кромка обычная, каркасно-щитовая
 
10 320
Дверь межкомнатная Эксклюзив Шпонированные Ф-15 (Макоре), глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Эксклюзив Шпонированные Ф-15 (Макоре), глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая
 
7 770
Дверь межкомнатная Эксклюзив Шпонированные Ф-15 (Макоре), остекленная, сатинат бронза художественный, кромка обычная, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Эксклюзив Шпонированные Ф-15 (Макоре), остекленная, сатинат бронза художественный, кромка обычная, каркасно-щитовая
 
9 570

Межкомнатные двери бежевого цвета

Дверь межкомнатная Рондо Шпонированные Ф-22 (БелДуб), остекленная, сатинат белый художественный, кромка обычная, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Рондо Шпонированные Ф-22 (БелДуб), остекленная, сатинат белый художественный, кромка обычная, каркасно-щитовая
 
10 320
Дверь межкомнатная Неоклассик-33 Экошпон Nordic Oak, остекленная, white сrystal, кромка нет, филенчатая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Неоклассик-33 Экошпон Nordic Oak, остекленная, white сrystal, кромка нет, филенчатая
 
8 520
Дверь межкомнатная М7 Массив Под покраску, остекленная, сатинат белый, кромка нет, филенчатая
Дверь межкомнатная М7 Массив Под покраску, остекленная, сатинат белый, кромка нет, филенчатая
 
10 302 12 120 ₽ -15%
Дверь межкомнатная 2Г Ламинированные Л-21 (БелДуб), глухая, кромка пвх, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная 2Г Ламинированные Л-21 (БелДуб), глухая, кромка пвх, каркасно-щитовая
 
2 884
Дверь межкомнатная М7 Массив Под покраску, глухая, кромка нет, филенчатая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная М7 Массив Под покраску, глухая, кромка нет, филенчатая
 
9 027 10 620 ₽ -15%
Дверь межкомнатная Статус-12 Шпонированные Дуб-ф-01, глухая, кромка обычная, скиновая
Дверь межкомнатная Статус-12 Шпонированные Дуб-ф-01, глухая, кромка обычная, скиновая
 
6 053 8 070 ₽ -25%
Дверь межкомнатная М5 Массив Под покраску, глухая, кромка нет, филенчатая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная М5 Массив Под покраску, глухая, кромка нет, филенчатая
 
9 410 11 070 ₽ -15%
Дверь межкомнатная Future-701 ПВХ Дуб Винчестер светлый, глухая, декор без вставки, кромка обычная, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Future-701 ПВХ Дуб Винчестер светлый, глухая, декор без вставки, кромка обычная, каркасно-щитовая
 
10 070
Дверь межкомнатная Прима-3 Эмалит Alaska, остекленная, white сrystal, филенчатая
Чёрная пятница
Дверь межкомнатная Прима-3 Эмалит Alaska, остекленная, white сrystal, филенчатая
3 735 7 470 ₽ -50%
Дверь межкомнатная Браво-21 Эмалит Alaska, глухая, кромка нет, царговая
Дверь межкомнатная Браво-21 Эмалит Alaska, глухая, кромка нет, царговая
 
4 028 5 370 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Браво-23 Экошпон Nordic Oak, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая
Дверь межкомнатная Браво-23 Экошпон Nordic Oak, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая
 
5 670
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Nordic Oak, глухая, кромка нет, царговая
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Nordic Oak, глухая, кромка нет, царговая
 
4 620
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Развернуть Свернуть