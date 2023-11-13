Дверь межкомнатная Рондо Шпонированные Дуб-ф-01, глухая, кромка шпон, филенчатая
5,0
6 692 ₽
Дверь межкомнатная Рондо Шпонированные Дуб-ф-01, глухая, кромка шпон, филенчатая 200x70
5,0
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 23407
Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|029-0288
|
Наличник Ш Ф-01 (Дуб) МДФ 2100*70*10
029-0288 ⋅ 305 ₽
|305 ₽
|
|1 525 ₽
|029-0686
|
Коробка Ш Ф-01 (Дуб) Сосна 2100*70*35 Ч-40 (у,п)
029-0686 ⋅ 599 ₽
|599 ₽
|
|1 797 ₽
Дверь межкомнатная Рондо Шпонированные Дуб-ф-01, глухая, кромка шпон, филенчатая 200x70
Размер полотна (ВхШ), см:
200x70
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 70
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:40
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Шпон Стандарт
-
Материал:Шпонированные
Дополнительно:
-
Образец:в 1 магазинах
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Описание
Межкомнатная дверь серии Standard с отделкой шпоном файн-лайн
Отделка
файн-лайн шпон, двухкомпонентный полиуретановый лак
