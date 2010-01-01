Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Складные
  4. Экошпон
  5. ДП ЭКО Браво-0 Snow Melinga 200*35
Браво-0 Snow Melinga
0,0
3 472

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Snow Melinga глухая

Этот товар смотрят 20 человек
ДП ЭКО Браво-0 Snow Melinga 200*35
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 256392
Этот товар смотрят 33 человека

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 472
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 472 ₽
Межкомнатные двери 3 052 ₽
Наличник 350 ₽ x 5 шт.
Стойка 630 ₽ x 2 шт.
Перекладина 1 330 ₽
Изменить
10 864
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
579 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 144 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
153-1207 ДП ЭКО Браво-0 Snow Melinga 200*40
153-1207 ⋅ 3 052 ₽
 3 052
3 052
031-2325 Наличник "Т" ЭКО Snow Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2325 ⋅ 350 ₽
 350
1 750
031-2342 Стойка "Т" для склад. двери ЭКО Snow Melinga МДФ 2070*70*22 (п)
031-2342 ⋅ 630 ₽
 630
1 260
031-2340 Перекладина "Т" для склад. двери ЭКО Snow Melinga МДФ 1000*70*46 (п, с напр. П-2)
031-2340 ⋅ 1 330 ₽
 1 330
1 330
Показать ещё
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Snow Melinga глухая
Размер полотна, см:
200x35
200x35в наличии
200x40
Как сделать замеры
Цвет: Snow Melinga
ДП ЭКО Браво-0 Snow Melinga 200*35
ДП ЭКО Браво-0 Wenge Melinga 200*35 ДП ЭКО Браво-0 Bianco Veralinga 200*35 ДП ЭКО Браво-0 Cappuccino Melinga 200*35
+1

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 35
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo

Характеристики

Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Щитовые двери изготовлены из МДФ (англ. medium-density fibreboard, MDF), внутри жесткий и прочный сотовый наполнитель с ячейкой 30 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ. Отделка погонажных изделий осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой* стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
MDF, жесткий сотовый наполнитель.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Цвет по RAL
Snow Melinga - радикально белый, примерно соответствует RAL 9003 (cигнальный белый, англ. signal white).

Характеристики

Складные двери с отделкой Эко Шпоном. Общая информация..pdf

Популярные подборки

Межкомнатные двери цвета Wenge Veralinga Межкомнатные двери цвета Серый бархат Межкомнатные двери цвета Crystall White Межкомнатные двери Эмаль серия Skinny Межкомнатные двери в Кашире Межкомнатные двери цвета Светлый лак Межкомнатные двери цвета White Mix Межкомнатные двери цвета Slate Art Межкомнатные двери Светлый дуб со стеклом Межкомнатные двери М2

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Экошпон"

Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Твигги-11.3» Snow Melinga остекление Magic Fog
Твигги-11.3 складная Snow Melinga
5 152
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Bravo-23» Snow Melinga остекление Magic Fog
Браво-23 Snow Melinga
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Wenge Melinga глухая
Браво-0 Wenge Melinga
3 612
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Bianco Veralinga глухая
Браво-0 Bianco Veralinga
3 472
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Bravo-21» Grey Melinga глухая
Браво-21 Grey Melinga
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Bravo-23» Grey Melinga остекление Magic Fog
Браво-23 складная Grey Melinga
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Bravo-22» Grey Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Grey Melinga
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Cappuccino Melinga глухая
Браво-0 Cappuccino Melinga
3 472
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Grey Melinga глухая
Браво-0 Grey Melinga
3 472
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Порта-21» Anegri Veralinga глухая
Порта-21 Anegri Veralinga
3 920 4 900 ₽ -20%
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-21» Cappuccino Melinga глухая
Браво-21 Cappuccino Melinga
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-22» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Cappuccino Melinga
4 032

Межкомнатные двери белого цвета

Дверь межкомнатная "Concept-501" Белоснежно матовый глухая
Доставим завтра
Concept-501 Белоснежно матовый
9 690
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-23» Whitey (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Граффити-23 Whitey
8 372
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-14" Белый глухая
Доставим завтра
Скинни-14 П-23 (Белый)
 
4 452
Дверь Bravo ЭКО Прима-2 Snow Melinga 200*80
Доставим завтра
Прима-2 Snow Melinga
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-32" Super White глухая
Доставим завтра
Граффити-32 Super White
6 412
Дверь стеклянная межкомнатная "Аркада Люкс" Белое Сатинато
Доставим завтра
Аркада Люкс Белое сатинато
13 745 18 326 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Snow Art глухая
Доставим завтра
Браво-21 Snow Art
 
4 452
Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Snow Art Magic Fog 200*80
Доставим завтра
Браво-22 Snow Art
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Snow Art остекление Black Star
Доставим завтра
Браво-22 Snow Art
 
4 259 4 732 ₽ -10%
Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Белое Сатинато
Лайт Белое сатинато
 
9 506
Дверь межкомнатная стеклянная "Диана" Сатинато белое
Диана Белое сатинато
 
10 206
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-27» Snow Melinga остекление Magic Fog
Браво-27 Snow Melinga
4 732
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть