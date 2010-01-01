Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Складные
  4. Экошпон
  5. ДП ЭКО Браво-0 Bianco Veralinga 200*35
Браво-0 Bianco Veralinga
0,0
3 472

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Bianco Veralinga глухая

Этот товар смотрят 28 человек
ДП ЭКО Браво-0 Bianco Veralinga 200*35
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 225154
Этот товар смотрят 32 человека

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 472
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 472 ₽
Перекладина 1 330 ₽
Стойка 630 ₽ x 2 шт.
Межкомнатные двери 3 472 ₽
Наличник 350 ₽ x 5 шт.
Изменить
11 284
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
579 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 144 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
091-0386 Перекладина "Т" для склад. двери ЭКО Bianco Veralinga МДФ 1000*70*46 (п, с напр. П-2)
091-0386 ⋅ 1 330 ₽
 1 330
1 330
091-0388 Стойка "Т" для склад. двери ЭКО Bianco Veralinga МДФ 2070*70*22 (п)
091-0388 ⋅ 630 ₽
 630
1 260
153-0241 ДП ЭКО Браво-0 Bianco Veralinga 200*40
153-0241 ⋅ 3 472 ₽
 3 472
3 472
031-1116 Наличник "Т" ЭКО Bianco Veralinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) M
031-1116 ⋅ 350 ₽
 350
1 750
Показать ещё
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Bianco Veralinga глухая
Размер полотна, см:
200x35
200x35
200x40
Как сделать замеры
Цвет: Bianco Veralinga
ДП ЭКО Браво-0 Snow Melinga 200*35 ДП ЭКО Браво-0 Wenge Melinga 200*35
ДП ЭКО Браво-0 Bianco Veralinga 200*35
ДП ЭКО Браво-0 Cappuccino Melinga 200*35
+1

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 35
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo

Характеристики

Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без использования ДСП. Износостойкая кромка из ПВХ толщиной 0,4 мм.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
MDF, жесткий сотовый наполнитель.

Характеристики

Складные двери с отделкой Эко Шпоном. Общая информация..pdf

Популярные подборки

Межкомнатные двери во Внуково Межкомнатные двери Белый Ясень Межкомнатные двери Экошпон серии Twiggy Межкомнатные двери цвета Серый шелк Двери Браво из ПВХ Межкомнатные двери со стеклянными вставками Серые межкомнатные раздвижные двери Межкомнатные двери цвета Stormy Wood Межкомнатные двери в Клину Межкомнатные двери цвета Белый глянец

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Экошпон"

Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Порта-21» Anegri Veralinga глухая
Порта-21 Anegri Veralinga
3 920 4 900 ₽ -20%
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-21» Cappuccino Melinga глухая
Браво-21 Cappuccino Melinga
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-22» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Cappuccino Melinga
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-23» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-23 Cappuccino Melinga
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-22» Wenge Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Wenge Melinga
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-21» Wenge Melinga глухая
Доставим завтра
Браво-21 Wenge Melinga
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-23» Wenge Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-23 Wenge Melinga
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Bravo-22» Bianco Veralinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Bravo-22 Bianco Veralinga
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Bravo-21» Bianco Veralinga глухая
Доставим завтра
Bravo-21 Bianco Veralinga
 
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Bravo-23» Bianco Veralinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Bravo-23 Bianco Veralinga
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Cappuccino Melinga глухая
Браво-0 Cappuccino Melinga
3 472
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Wenge Melinga глухая
Браво-0 Wenge Melinga
3 612

Межкомнатные двери серого цвета

Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-11.1» Grace (Эмаль) остекление Magic Fog
Доставим завтра
Скинни-11.1 Grace
11 732
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» Bianco Veralinga глухая
Неоклассик-32 Bianco Veralinga
7 112
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-12» Grace (Эмаль) глухая
Скинни-12 Grace
6 832
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-13» Grace (Эмаль) остекление художественное
Доставим завтра
Скинни-13 Grace
8 932
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-10» Grace (Эмаль) глухая
Хит
Скинни-10 Grace
 
6 832
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-14» Grace (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Скинни-14 Grace
6 832
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-15.1» Grace (Эмаль) остекление художественное
Скинни-15.1 Grace
8 932
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-32" Grey Pro глухая
Доставим завтра
Граффити-32 Grey Pro
6 412
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Bianco Veralinga стекло White Сrystal
Прима-3 Bianco Veralinga
 
6 272
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Cappuccino Veralinga стекло White Сrystal
Прима-3 Cappuccino Veralinga
 
7 826
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Look Art глухая
Доставим завтра
Браво-21 Look Art
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Look Art остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Look Art
 
4 452
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть