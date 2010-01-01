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Скрытая дверь Invisible-700 кромка-Матовый чёрный Грунт
0,0
10 967 18 278 -40%

Дверь межкомнатная INVISIBLE-700 Грунт, кромка-матовый чёрный

Этот товар смотрят 12 человек
ДП INVISIBLE-700 Грунт 230*70, кромка-матовый чёрный
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 385437
Этот товар смотрят 23 человека

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Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
10 967
18 278
-40%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 10 967 ₽
Погонаж 12 040 ₽
Изменить
23 007
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Доставим завтра
Этот товар купили 36 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
FD500059 Комплект INVISIBLE - 2.5 шт + врез под 2 петли ARMADILLO, черный 2150мм
FD500059 ⋅ 12 040 ₽
 12 040
12 040
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Дверь межкомнатная INVISIBLE-700 Грунт, кромка-матовый чёрный
Размер полотна, см:
230x70
230x70в наличии
230x80в наличии
Как сделать замеры

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    230 x 70
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Triadoors
  • Коллекция:
    Invisible

Характеристики

  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Компл. INVISIBLE алюм
  • Кромка:
    Матовый хром
  • Поверхность:
    матовая
  • Возможность покраски:
    да
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( 32дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да
  • Фрезеровка под петли:
    Да
  • Износостойкость:
    Интенсивное использование
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
грунт Fondo
Материал
Каркасные двери изготавливаются из брусков (чаще всего это сосна), составляющих раму двери, сотового наполнителя (обычный картон), заполняющего пространство между брусками и придающего двери жесткость, и ламинированных листов МДФ, оклеенных декоративным покрытием
Комплектующие
Опционально: доборы, наличники, порог, ответная планка, ручка, защёлка

Характеристики

  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Компл. INVISIBLE алюм
  • Кромка:
    Матовый хром
  • Поверхность:
    матовая
  • Возможность покраски:
    да
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( 32дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да
  • Фрезеровка под петли:
    Да
  • Износостойкость:
    Интенсивное использование
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6

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Отзывы и вопросы о товаре

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