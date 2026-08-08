Ламинат 33 класс 4V Classen Expert, толщина 8 мм, 56572 Дуб Марстон

Описание

Профессиональный водостойкий ламинат коллекции Expert WR станет отличным выбором как для дома, так и для общественных помещений. Оригинальная цветовая гамма, включающая оттенки серого, бежевого и коричневого, позволит создавать современные и лофтовые интерьеры. Очерченная текстура с тиснением WG, характерная для структуры дерева, придаст готовому полу естественный вид. Важная особенность - защита краев каждой ламели V-образной фаской, эффектно отделяющей отдельные доски друг от друга. Дополнительная пропитка швов повышает водостойкость пола. Это позволяет ламинату контактировать с водой до 48 часов. Водостойкий ламинат коллекции Expert WR справится не только с набуханием из-за намокания, но и с другими распространенными повреждениями. Класс износостойкости AC5 гарантирует, что вы не заметите царапин, возникающих из-за истирания пола. Класс использования 33 свидетельствует о прочности и сохранении безупречной красоты ламината даже в самых эксплуатируемых помещениях.