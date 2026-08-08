Ламинат 33 класс 4V Classen Expert, толщина 8 мм, 56572 Дуб Марстон

Профессиональный водостойкий ламинат коллекции Expert WR станет отличным выбором как для дома, так и для общественных помещений. Оригинальная цветовая гамма, включающая оттенки серого, бежевого и коричневого, позволит создавать современные и лофтовые интерьеры. Очерченная текстура с тиснением WG, характерная для структуры дерева, придаст готовому полу естественный вид. Важная особенность - защита краев каждой ламели V-образной фаской, эффектно отделяющей отдельные доски друг от друга. Дополнительная пропитка швов повышает водостойкость пола. Это позволяет ламинату контактировать с водой до 48 часов. Водостойкий ламинат коллекции Expert WR справится не только с набуханием из-за намокания, но и с другими распространенными повреждениями. Класс износостойкости AC5 гарантирует, что вы не заметите царапин, возникающих из-за истирания пола. Класс использования 33 свидетельствует о прочности и сохранении безупречной красоты ламината даже в самых эксплуатируемых помещениях.
Характеристики
Артикул:
Т0031384
Длина, мм:
1285
Ширина, мм:
158
Толщина, мм:
8
Страна:
Германия
Бренд:
Classen
Коллекция:
Expert
Класс:
33
Цвет:
56572 Дуб Марстон
Общий цвет:
Коричневый
Декор:
Дерево
Фаска:
4V
Площадь:
2.03
Влагозащищенность:
Да
Водостойкость:
48 часов
Максимальная температура, °C:
27
Совместим с системой теплый пол:
Да
Поверхность:
Матовая
Материал:
HDF
Рисунок:
Под дерево
Количество шт. в упаковке:
10
Вес, кг:
14.512
Тип замка:
Megaloc
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