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  5. Ламинат 33 класс 4V Classen Expert, толщина 8 мм, 56572 Дуб Марстон
Ламинат 33 класс 4V Classen Expert, толщина 8 мм, 56572 Дуб Марстон
Ламинат 33 класс 4V Classen Expert, толщина 8 мм, 56572 Дуб Марстон
5,0
5 298

Ламинат 33 класс 4V Classen Expert, толщина 8 мм, 56572 Дуб Марстон

5,0
Этот товар смотрят 23 человека
Ламинат 33 класс 4V Classen Expert, толщина 8 мм, 56572 Дуб Марстон
Ламинат 33 класс 4V Classen Expert, толщина 8 мм, 56572 Дуб Марстон
Ламинат 33 класс 4V Classen Expert, толщина 8 мм, 56572 Дуб Марстон
Ламинат 33 класс 4V Classen Expert, толщина 8 мм, 56572 Дуб Марстон
Ламинат 33 класс 4V Classen Expert, толщина 8 мм, 56572 Дуб Марстон
Ламинат 33 класс 4V Classen Expert, толщина 8 мм, 56572 Дуб Марстон
Ламинат 33 класс 4V Classen Expert, толщина 8 мм, 56572 Дуб Марстон
Ламинат 33 класс 4V Classen Expert, толщина 8 мм, 56572 Дуб Марстон
Код товара: 961703
Этот товар смотрят 22 человека

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Составим лист замеров
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Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
2 610
упак
м²
шт
Продается упаковками 1 упак = 2.03 м² = 10 шт
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
Т0031384 Ламинат 33 класс 4V Classen Expert, толщина 8 мм, 56572 Дуб Марстон
Т0031384 ⋅ 5 298 ₽
 5 298
0
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 315
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 650
650
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Ламинат 33 класс 4V Classen Expert, толщина 8 мм, 56572 Дуб Марстон
Цвет: 56572 Дуб Марстон
Ламинат 33 класс 4V Classen Expert, толщина 8 мм, 56572 Дуб Марстон
Ламинат 33 класс 4V Classen Expert, толщина 8 мм, 56570 Дуб Аликанте
Услуги:
Укладка ламината

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ДxШxТ), см:
    128,5 x 15,8 x 0,8
  • Страна:
    Германия
  • Бренд:
    Classen
  • Коллекция:
    Expert
  • Класс:
    33
  • Цвет:
    56572 Дуб Марстон

Характеристики

  • Артикул:
    Т0031384
  • Длина, мм:
    1285
  • Ширина, мм:
    158
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна:
    Германия
  • Бренд:
    Classen
  • Коллекция:
    Expert
  • Класс:
    33
  • Цвет:
    56572 Дуб Марстон
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Декор:
    Дерево
  • Фаска:
    4V
  • Площадь:
    2.03
  • Влагозащищенность:
    Да
  • Водостойкость:
    48 часов
  • Максимальная температура, °C:
    27
  • Совместим с системой теплый пол:
    Да
  • Поверхность:
    Матовая
  • Материал:
    HDF
  • Рисунок:
    Под дерево
  • Количество шт. в упаковке:
    10
  • Вес, кг:
    14.512
  • Тип замка:
    Megaloc
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Дополнительно:

  • В наличии:
    91 товар

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Межкомнатные двери

Описание

Профессиональный водостойкий ламинат коллекции Expert WR станет отличным выбором как для дома, так и для общественных помещений. Оригинальная цветовая гамма, включающая оттенки серого, бежевого и коричневого, позволит создавать современные и лофтовые интерьеры. Очерченная текстура с тиснением WG, характерная для структуры дерева, придаст готовому полу естественный вид. Важная особенность - защита краев каждой ламели V-образной фаской, эффектно отделяющей отдельные доски друг от друга. Дополнительная пропитка швов повышает водостойкость пола. Это позволяет ламинату контактировать с водой до 48 часов. Водостойкий ламинат коллекции Expert WR справится не только с набуханием из-за намокания, но и с другими распространенными повреждениями. Класс износостойкости AC5 гарантирует, что вы не заметите царапин, возникающих из-за истирания пола. Класс использования 33 свидетельствует о прочности и сохранении безупречной красоты ламината даже в самых эксплуатируемых помещениях.

Характеристики

  • Артикул:
    Т0031384
  • Длина, мм:
    1285
  • Ширина, мм:
    158
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна:
    Германия
  • Бренд:
    Classen
  • Коллекция:
    Expert
  • Класс:
    33
  • Цвет:
    56572 Дуб Марстон
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Декор:
    Дерево
  • Фаска:
    4V
  • Площадь:
    2.03
  • Влагозащищенность:
    Да
  • Водостойкость:
    48 часов
  • Максимальная температура, °C:
    27
  • Совместим с системой теплый пол:
    Да
  • Поверхность:
    Матовая
  • Материал:
    HDF
  • Рисунок:
    Под дерево
  • Количество шт. в упаковке:
    10
  • Вес, кг:
    14.512
  • Тип замка:
    Megaloc

Отзывы и вопросы о товаре

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