Новинка! Ламинат SPC Floorwood Kerama

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе напольные покрытия ламинат Класса 43 появилась новая коллекция SPC ламината Floorwood под названием Kerama. Ламинат Floorwood Kerama — это современное кварцвиниловое покрытие, имитирующее плитку размером 900×600 мм. Он сочетает в себе стильный дизайн, долговечность и высокие технологии. Идеально подходит для различных стилей интерьеров, от минимализма до лофта. Его нейтральная цветовая гамма и четкие линии делают его универсальным выбором для любого помещения.