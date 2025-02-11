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Новинка! Ламинат SPC Floorwood Kerama

11.02.2025

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе напольные покрытия ламинат Класса 43 появилась новая коллекция SPC ламината Floorwood под названием Kerama. Ламинат Floorwood Kerama — это современное кварцвиниловое покрытие, имитирующее плитку размером 900×600 мм. Он сочетает в себе стильный дизайн, долговечность и высокие технологии. Идеально подходит для различных стилей интерьеров, от минимализма до лофта. Его нейтральная цветовая гамма и четкие линии делают его универсальным выбором для любого помещения.

SPC Floorwood Kerama 0,5/43 (900 × 600 × 4 мм) 57М15 Мирабель ( 2,70 кв.м.)
SPC 43 класс Floorwood Kerama толщина 4 мм 57М15 Мирабель
7 290
Размер:
90x60x0,4
SPC Floorwood Kerama 0,5/43 (900 × 600 × 4 мм) 57М16 Монор ( 2,70 кв.м.)
SPC 43 класс Floorwood Kerama толщина 4 мм 57М16 Монор
7 290
Размер:
90x60x0,4
SPC Floorwood Kerama 0,5/43 (900 × 600 × 4 мм) 57М41 Самуи ( 2,70 кв.м.)
SPC 43 класс Floorwood Kerama толщина 4 мм 57М41 Самуи
7 290
Размер:
90x60x0,4
SPC Floorwood Kerama 0,5/43 (900 × 600 × 4 мм) 56M3 Ноэль ( 2,70 кв.м.)
SPC 43 класс Floorwood Kerama толщина 4 мм 56M3 Ноэль
7 290
Размер:
90x60x0,4
SPC Floorwood Kerama 0,5/43 (900 × 600 × 4 мм) 57M4 Лаверон ( 2,70 кв.м.)
SPC 43 класс Floorwood Kerama толщина 4 мм 57M4 Лаверон
7 290
Размер:
90x60x0,4