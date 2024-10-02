Новинка! Ручки на квадратной розетке Bravo

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе фурнитура ручки и комплектующие, появились новые модели ручек на квадратной розетке: Bravo AS-300, Bravo AS-310, Bravo AS-322. Представлены они в следующих цветовых исполнениях: SWhite, Chrome, SChrome, SGold, SGraphite и SGraphite. Ручки изготовлены из алюминия. Обладают высокой прочностью. Выполнены в современном стиле.