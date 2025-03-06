Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Новости
  3. Новинка! Ручки-защелки DK772/BL

Новинка! Ручки-защелки DK772/BL

06.03.2025

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе фурнитура ручки и комплектующие появились новые ручки-защелки DK772/BL в различных цветовых исполнениях. Ручки защелки DK772 — это современное и надежное устройство, предназначенное для использования в дверях с функцией запирания и защелкивания. Они сочетают в себе удобство эксплуатации и прочность конструкции, что делает их популярным выбором для жилых и коммерческих помещений. Ручки изготовлены из качественных и долговечных материалов, что обеспечивает долгий срок службы и устойчивость к внешним воздействиям. Оснащены механизмом защелки, который фиксирует дверь в закрытом положении, предотвращая её случайное открытие. Эти ручки идеально подходят для дверей, которые нужно часто открывать и закрывать, сохраняя при этом надежное запирающее действие.

Ручка защелка DK772/BL BL-BK (фик.) черный
Новинка
Ручка защелка DK772/BL BL-BK (фик.) черный
736
Ручка защелка DK772/BL BL-ET (кл./фик.) черный
Новинка
Ручка защелка DK772/BL BL-ET (кл./фик.) черный
759
Ручка защелка DK772/BL BL-PS (без фик.)черный
Новинка
Ручка защелка DK772/BL BL-PS (без фик.)черный
734
Ручка защелка DK772/BL SN-BK (фик.) никель
Новинка
Ручка защелка DK772/BL SN-BK (фик.) никель
766
Ручка защелка DK772/BL SN-ET (кл./фик.) никель
Новинка
Ручка защелка DK772/BL SN-ET (кл./фик.) никель
788
Ручка защелка DK772/BL SN-PS (без фик.)никель
Новинка
Ручка защелка DK772/BL SN-PS (без фик.)никель
764
Ручка защелка DK772/BL CP-BK (фик.) хром
Новинка
Ручка защелка DK772/BL CP-BK (фик.) хром
766
Ручка защелка DK772/BL CP-ET (кл./фик.) хром
Новинка
Ручка защелка DK772/BL CP-ET (кл./фик.) хром
788
Ручка защелка DK772/BL CP-PS (без фик.)хром
Новинка
Ручка защелка DK772/BL CP-PS (без фик.)хром
764