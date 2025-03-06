Новинка! Ручки-защелки DK772/BL

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе фурнитура ручки и комплектующие появились новые ручки-защелки DK772/BL в различных цветовых исполнениях. Ручки защелки DK772 — это современное и надежное устройство, предназначенное для использования в дверях с функцией запирания и защелкивания. Они сочетают в себе удобство эксплуатации и прочность конструкции, что делает их популярным выбором для жилых и коммерческих помещений. Ручки изготовлены из качественных и долговечных материалов, что обеспечивает долгий срок службы и устойчивость к внешним воздействиям. Оснащены механизмом защелки, который фиксирует дверь в закрытом положении, предотвращая её случайное открытие. Эти ручки идеально подходят для дверей, которые нужно часто открывать и закрывать, сохраняя при этом надежное запирающее действие.