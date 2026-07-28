Декоративная панель толщиной 12 мм с отделкой винилом.
Отделка внутри:
Декоративная панель толщиной 12 мм с отделкой Эко Шпоном и зеркалом Reflex.
Окраска:
Индустриальная полиэфирная порошковая краска
Толщина полотна/коробки, мм:
95/105
Толщина стали короба, мм:
1.2
Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
1
Ширина наличника:
45
Эксцентрик:
Нет
Тип коробки:
Открытый
Уплотнитель:
Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция)
Усиление:
Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря
Утепление:
Внутри полотна установлена панель MW (Mineral Wool), которая обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию.
Крепление:
Блок крепится анкерными болтами через коробку (6 отверстий)
Петли:
140*20 мм на опорном подшипнике с открыванием на 180° (3 шт)
Верхний замок:
Сувальдный замок (аналог Kale) с 3 ригелями диаметром 16 мм, 5 ключей 74(117) мм
Нижний замок:
Цилиндровый замок (аналог Kale) с 3 ригелями диаметром 16 мм.
Класс замка:
4 класс
Класс шумоизоляции:
3 класс ( 20-25 дБ)
Цилиндр:
Ключ-фиксатор 114-64/50 SBlack, 5 ключей
Накладка цилиндровая наружная:
Pro AEC SBlack (броненакладка)
Накладка цилиндровая внутренняя:
Pro EK Sblack
Накладка сувальдная наружная:
Pro ES Shutter SBlack (со шторкой)
Накладка сувальдная внутренняя:
Pro ES Shutter SBlack (со шторкой)
Ручка:
Pro A-888 Sblack
Ночная задвижка:
L-0260 Chrome
Поворотник для ночной задвижки:
Pro TT SBlack (8*60 мм)
Глазок:
Pro DV 70-130 SBlack со шторкой и углом обзора 180° (либо аналог)
Вертушка цилиндровая:
Нет
Комплектующие:
Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
Цвет:
Cappuccino Melinga
Качество:
Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU.SSK10.H00113/24.
Вес, кг:
75.9
Стекло:
Зеркало Reflex
Отзывы и вопросы о товаре
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Л
ЛЛиана
28 июля 2026
4
Комментарий
После установки двери, решила посмотреть в глазок. При моем росте 172 см, я смогла сделать это только на цыпочках. Интересно , для людей какого роста установлен данный глазок. Теперь нужно приобретать видеоглазок, что явно, не входило в мои планы.
При открытии и закрытии верхнего замка нужно еще приловчится попасть в него. Ключ болтается внутри двери в свободном полете. А в остальном -дверь нормальная. соответствует цена-качество.
Отзывы и вопросы о товаре1