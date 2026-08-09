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  5. Дверь входная Глори/SBlack Almon/Almon, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Глори/SBlack Almon/Almon, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Глори/SBlack Almon/Almon, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
4,9
28 470

Дверь входная Глори/SBlack Almon/Almon, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой 205x96 Левое

4,9
Этот товар смотрят 29 человек
Дверь входная Глори/SBlack Almon/Almon, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Глори/SBlack Almon/Almon, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Глори/SBlack Almon/Almon, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Глори/SBlack Almon/Almon, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Новинка
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 1077013
Этот товар смотрят 18 человек

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28 470
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Дверь входная Глори/SBlack Almon/Almon, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой 205x96 Левое
Направление открывания:
Левое — в наличии
Левоев наличии
Правое
Размер дверного блока (ВхШ), см:
205×96
205×86
205×96
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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    205 x 96 Левое
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Almon
  • Цвет внутри:
    Almon
  • Отделка снаружи:
    МДФ
  • Отделка внутри:
    МДФ

Характеристики

  • Артикул:
    033-2775
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    96
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Almon
  • Цвет внутри:
    Almon
  • Модель:
    Глори/SBlack
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Панель-панель
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс)
  • Отделка снаружи:
    Декоративная панель толщиной 12 мм с отделкой винилом.
  • Отделка внутри:
    Декоративная панель толщиной 12 мм с отделкой Эко Шпоном и зеркалом Reflex.
  • Окраска:
    Индустриальная полиэфирная порошковая краска
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    95/105
  • Толщина стали короба, мм:
    1.2
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1
  • Ширина наличника:
    45
  • Эксцентрик:
    Нет
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция)
  • Усиление:
    Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря
  • Утепление:
    Внутри полотна установлена панель MW (Mineral Wool), которая обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию.
  • Крепление:
    Блок крепится анкерными болтами через коробку (6 отверстий)
  • Петли:
    140*20 мм на опорном подшипнике с открыванием на 180° (3 шт)
  • Верхний замок:
    Сувальдный замок (аналог Kale) с 3 ригелями диаметром 16 мм, 5 ключей 74(117) мм
  • Нижний замок:
    Цилиндровый замок (аналог Kale) с 3 ригелями диаметром 16 мм.
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    3 класс ( 20-25 дБ)
  • Цилиндр:
    Ключ-фиксатор 114-64/50 SBlack, 5 ключей
  • Накладка цилиндровая наружная:
    Pro AEC SBlack (броненакладка)
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    Pro EK Sblack
  • Накладка сувальдная наружная:
    Pro ES Shutter SBlack (со шторкой)
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Pro ES Shutter SBlack (со шторкой)
  • Ручка:
    Pro A-888 Sblack
  • Ночная задвижка:
    L-0260 Chrome
  • Поворотник для ночной задвижки:
    Pro TT SBlack (8*60 мм)
  • Глазок:
    Pro DV 70-130 SBlack со шторкой и углом обзора 180° (либо аналог)
  • Вертушка цилиндровая:
    Нет
  • Комплектующие:
    Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
  • Цвет:
    Cappuccino Melinga
  • Качество:
    Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU.SSK10.H00113/24.
  • Вес, кг:
    83.2
  • Стекло:
    Зеркало Reflex
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Дополнительно:

  • В наличии:
    22 товара
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Описание

Особенности
Стабильно точные геометрические показатели, которые обеспечиваются высокой степенью автоматизации и роботизации производства. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда).

Характеристики

  • Артикул:
    033-2775
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    96
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Almon
  • Цвет внутри:
    Almon
  • Модель:
    Глори/SBlack
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Панель-панель
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс)
  • Отделка снаружи:
    Декоративная панель толщиной 12 мм с отделкой винилом.
  • Отделка внутри:
    Декоративная панель толщиной 12 мм с отделкой Эко Шпоном и зеркалом Reflex.
  • Окраска:
    Индустриальная полиэфирная порошковая краска
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    95/105
  • Толщина стали короба, мм:
    1.2
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1
  • Ширина наличника:
    45
  • Эксцентрик:
    Нет
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция)
  • Усиление:
    Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря
  • Утепление:
    Внутри полотна установлена панель MW (Mineral Wool), которая обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию.
  • Крепление:
    Блок крепится анкерными болтами через коробку (6 отверстий)
  • Петли:
    140*20 мм на опорном подшипнике с открыванием на 180° (3 шт)
  • Верхний замок:
    Сувальдный замок (аналог Kale) с 3 ригелями диаметром 16 мм, 5 ключей 74(117) мм
  • Нижний замок:
    Цилиндровый замок (аналог Kale) с 3 ригелями диаметром 16 мм.
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    3 класс ( 20-25 дБ)
  • Цилиндр:
    Ключ-фиксатор 114-64/50 SBlack, 5 ключей
  • Накладка цилиндровая наружная:
    Pro AEC SBlack (броненакладка)
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    Pro EK Sblack
  • Накладка сувальдная наружная:
    Pro ES Shutter SBlack (со шторкой)
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Pro ES Shutter SBlack (со шторкой)
  • Ручка:
    Pro A-888 Sblack
  • Ночная задвижка:
    L-0260 Chrome
  • Поворотник для ночной задвижки:
    Pro TT SBlack (8*60 мм)
  • Глазок:
    Pro DV 70-130 SBlack со шторкой и углом обзора 180° (либо аналог)
  • Вертушка цилиндровая:
    Нет
  • Комплектующие:
    Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
  • Цвет:
    Cappuccino Melinga
  • Качество:
    Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU.SSK10.H00113/24.
  • Вес, кг:
    83.2
  • Стекло:
    Зеркало Reflex

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