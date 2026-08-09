22 020₽
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Дверь входная Тренд/SBlack Букле черное/White Matt, 2 замка, с ночной задвижкой 205x96 Правое
Размер дверного блока (ВхШ), см:
Доставка вовремя
от 690 ₽
-
Размер (ВхШ), см:
205 x 96 Правое
-
Страна:
Россия
-
Бренд:
Bravo
-
Цвет снаружи:
Букле черное
-
Цвет внутри:
White Matt
-
Отделка снаружи:
Металл
-
Отделка внутри:
МДФ
-
Артикул:
033-2780
-
Длина, см:
205
-
Ширина, см:
96
-
Страна:
Россия
-
Бренд:
Bravo
-
Цвет снаружи:
Букле черное
-
Цвет внутри:
White Matt
-
Модель:
Тренд/SBlack
-
Открывание:
Правое
-
Открывание (˚):
180
-
Исполнение:
Металл-панель
-
Марка стали:
Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс)
-
Отделка снаружи:
Стальной лист с декоративным тиснением.
-
Отделка внутри:
Декоративная панель толщиной 8 мм с отделкой
-
Окраска:
Индустриальная полиэфирная порошковая краска
-
Толщина полотна/коробки, мм:
80/92
-
Толщина стали короба, мм:
1.2
-
Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
1
-
Ширина наличника:
45
-
Эксцентрик:
Нет
-
Тип коробки:
Открытый
-
Уплотнитель:
Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция)
-
Усиление:
Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря
-
Утепление:
Внутри полотна установлена панель MW (Mineral Wool), которая обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию.
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Крепление:
Блок крепится анкерными болтами через коробку (6 отверстий)
-
Петли:
140*20 мм на опорном подшипнике с открыванием на 180° (3 шт)
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Верхний замок:
Сувальдный замок (аналог Kale 257L) с 3 ригелями диаметром 16 мм, 5 ключей 74(117) мм.
-
Нижний замок:
Цилиндровый замок (аналог Kale 252R) с 3 ригелями диаметром 16 мм.
-
Класс замка:
4 класс
-
Класс шумоизоляции:
3 класс ( 20-25 дБ)
-
Цилиндр:
Ключ-фиксатор 100-50/50 SBlack, 5 ключей.
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Накладка цилиндровая наружная:
Pro AEC SBlack (броненакладка)
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Накладка цилиндровая внутренняя:
Pro EK Sblack
-
Накладка сувальдная наружная:
Pro ES Shutter SBlack (со шторкой)
-
Накладка сувальдная внутренняя:
Pro ES Shutter SBlack (со шторкой)
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Ручка:
Pro A-888 Sblack
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Ночная задвижка:
L-0260 Chrome
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Поворотник для ночной задвижки:
Pro TT SBlack (8*60 мм)
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Глазок:
Pro DV 70-130 SBlack со шторкой и углом обзора 180° (либо аналог)
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Вертушка цилиндровая:
Нет
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Комплектующие:
Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
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Цвет:
Букле черное/White Matt
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Качество:
Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU.SSK10.H00113/24.
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Вес, кг:
51
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