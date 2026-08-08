33 270₽
Дверь входная Прайм/BChrome Almon/Cappuccino Melinga, 2 замка, с ночной задвижкой 205x96 Левое
Размер дверного блока (ВхШ), см:
Цвет:
Almon/Cappuccino Melinga
Доставка вовремя
от 690 ₽
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Размер (ВхШ), см:
205 x 96 Левое
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Страна:
Россия
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Бренд:
Bravo
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Цвет снаружи:
Almon
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Цвет внутри:
Cappuccino Melinga
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Отделка снаружи:
МДФ
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Отделка внутри:
МДФ
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Артикул:
033-2475
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Длина, см:
205
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Ширина, см:
96
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Страна:
Россия
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Бренд:
Bravo
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Цвет снаружи:
Almon
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Цвет внутри:
Cappuccino Melinga
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Модель:
Прайм
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Открывание:
Левое
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Открывание (˚):
180
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Исполнение:
Панель-панель
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Марка стали:
Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
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Отделка снаружи:
Декоративная панель. Толщина 12 мм, Винил.
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Отделка внутри:
Декоративная панель. Толщина 22 мм, Эко Шпон, окрашенное стекло Lacobel.
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Окраска:
Индустриальная полиэфирная порошковая краска.
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Толщина полотна/коробки, мм:
92/92
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Толщина стали короба, мм:
1.2
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Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
1
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Ширина наличника:
75
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Эксцентрик:
Блок укомплектован эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания и беспрепятственную работу замковых механизмов.
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Тип коробки:
Открытый
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Уплотнитель:
Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
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Усиление:
Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря.
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Утепление:
Внутри полотна установлена панель EPS (Expanded PolyStyrene), которая обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию
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Крепление:
Блок укомплектован эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания и беспрепятственную работу замковых механизмов.
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Петли:
Петля "капля" 140*20 мм, с подшипником закрытого типа (2 шт.)
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Верхний замок:
Сувальдный замок Border G 8-6 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4 ключа 97 мм, 4-й (высший) класс
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Нижний замок:
Цилиндровый замок Border G 4-3 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс
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Класс замка:
4 класс
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Класс шумоизоляции:
2 класс ( 26-31 дБ)
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Цилиндр:
Цилиндровый механизм 55/30С со штоком.
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Накладка цилиндровая наружная:
Pro EK BC БрашХром
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Накладка цилиндровая внутренняя:
Pro AEC BC БрашХром (броненакладка)
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Накладка сувальдная наружная:
Pro ES Shutter BC БрашХром (со шторкой)
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Накладка сувальдная внутренняя:
Pro ES Shutter BC БрашХром (со шторкой)
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Ручка:
Pro A-888 SB МатЧерный
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Ночная задвижка:
ЗДВ-2467
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Поворотник для ночной задвижки:
Pro TT BC БрашХром (8*60 мм)
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Глазок:
Pro DV 70-130 BC БрашХром со шторкой и углом обзора 180°
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Комплектующие:
Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
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Цвет:
Almon/Cappuccino Melinga
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Качество:
Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU.SSK1.H00960/21.
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Стекло:
Лакобель белый
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В наличии:
6 товаров
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Образец:
в 1 магазинах
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