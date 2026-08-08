Стальной цельнопрессованный лист «Monolith» с декоративным тиснением, обеспечивает повышенную прочность и защиту от коррозии (в отличии от дверей с «металлофиленками»).
Отделка внутри:
Декоративная панель толщиной 22 мм с отделкой ПВХ и двухкамерным стеклопакетом.
Окраска:
Индустриальная полиэфирная порошковая краска.
Толщина полотна/коробки, мм:
105/156
Толщина стали короба, мм:
1
Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
1.4
Ширина наличника:
75
Эксцентрик:
Блок укомплектован эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания и беспрепятственную работу замковых механизмов.
Тип коробки:
Открытый
Уплотнитель:
Четыре контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
Усиление:
Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря.
Утепление:
Терморазрыв (термомост) из натуральной пробки по периметру полотна. Внутри полотна установлена конструкционная теплоизоляционная панель SIP (Structural Insulated Panel), которая не только обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию, но и придает дополнительную жесткость и прочность дверному блоку.
Утепление коробки:
Терморазрыв (термомост) из натуральной пробки между внутренним и наружным профилями коробки. Внутри коробки установлен эффективный тепло- и шумоизоляционный материал из вспененного полиэтилена ламинированного металлизированной пленкой с алюминиевым напылением (фольгой) - Broflex.
Крепление:
Блок крепится анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
Петли:
Сombiarialdo 140*20 мм на опорном подшипнике с открыванием на 180° (Италия).
Верхний замок:
Сувальдный замок Гардиан 30.01 с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4 ключа 60(112,5) мм, 3-й класс.
Нижний замок:
Цилиндровый замок Гардиан 32.11 с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс.
Класс замка:
4 класс
Класс шумоизоляции:
1 класс (более 32 дБ)
Цилиндр:
Ключ/шток Гардиан Termo GS-87-56/31 S МатНикель, 5 ключей.
Накладка цилиндровая наружная:
Pro AEC SB МатЧерный (броненакладка)
Накладка цилиндровая внутренняя:
Pro EK SB МатЧерный
Накладка сувальдная наружная:
Pro ES Shutter SB МатЧерный (со шторкой)
Накладка сувальдная внутренняя:
Pro ES Shutter SB МатЧерный (со шторкой)
Ручка:
Pro A-888 SB МатЧерный
Ночная задвижка:
ЗДВ-2467
Поворотник для ночной задвижки:
Pro TT SB МатЧерный (8*60 мм)
Глазок:
Нет
Комплектующие:
Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
Цвет:
Старк антрацит/White Sand
Качество:
Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU.SSK10.H00113/24.
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18 товаров
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Описание
Особенности
Стальной дверной блок энергосберегающей конструкции с двойным терморазрывом (термомостом) из натуральной пробки и четырехконтурным уплотнением. Поставляется с правым и левым открыванием наружу. Стабильно точные геометрические показатели, которые обеспечиваются высокой степенью автоматизации и роботизации производства. Подходит для установки в частный дом / коттедж.
Стальной цельнопрессованный лист «Monolith» с декоративным тиснением, обеспечивает повышенную прочность и защиту от коррозии (в отличии от дверей с «металлофиленками»).
Отделка внутри:
Декоративная панель толщиной 22 мм с отделкой ПВХ и двухкамерным стеклопакетом.
Окраска:
Индустриальная полиэфирная порошковая краска.
Толщина полотна/коробки, мм:
105/156
Толщина стали короба, мм:
1
Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
1.4
Ширина наличника:
75
Эксцентрик:
Блок укомплектован эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания и беспрепятственную работу замковых механизмов.
Тип коробки:
Открытый
Уплотнитель:
Четыре контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
Усиление:
Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря.
Утепление:
Терморазрыв (термомост) из натуральной пробки по периметру полотна. Внутри полотна установлена конструкционная теплоизоляционная панель SIP (Structural Insulated Panel), которая не только обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию, но и придает дополнительную жесткость и прочность дверному блоку.
Утепление коробки:
Терморазрыв (термомост) из натуральной пробки между внутренним и наружным профилями коробки. Внутри коробки установлен эффективный тепло- и шумоизоляционный материал из вспененного полиэтилена ламинированного металлизированной пленкой с алюминиевым напылением (фольгой) - Broflex.
Крепление:
Блок крепится анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
Петли:
Сombiarialdo 140*20 мм на опорном подшипнике с открыванием на 180° (Италия).
Верхний замок:
Сувальдный замок Гардиан 30.01 с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4 ключа 60(112,5) мм, 3-й класс.
Нижний замок:
Цилиндровый замок Гардиан 32.11 с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс.
Класс замка:
4 класс
Класс шумоизоляции:
1 класс (более 32 дБ)
Цилиндр:
Ключ/шток Гардиан Termo GS-87-56/31 S МатНикель, 5 ключей.
Накладка цилиндровая наружная:
Pro AEC SB МатЧерный (броненакладка)
Накладка цилиндровая внутренняя:
Pro EK SB МатЧерный
Накладка сувальдная наружная:
Pro ES Shutter SB МатЧерный (со шторкой)
Накладка сувальдная внутренняя:
Pro ES Shutter SB МатЧерный (со шторкой)
Ручка:
Pro A-888 SB МатЧерный
Ночная задвижка:
ЗДВ-2467
Поворотник для ночной задвижки:
Pro TT SB МатЧерный (8*60 мм)
Глазок:
Нет
Комплектующие:
Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
Цвет:
Старк антрацит/White Sand
Качество:
Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU.SSK10.H00113/24.
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