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  5. Дверь входная Термо Стандарт МП 10T-100 с терморазрывом Шоколад букле/Карамель, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Термо Стандарт МП 10T-100 с терморазрывом Шоколад букле/Карамель, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Термо Стандарт МП 10T-100 с терморазрывом Шоколад букле/Карамель, 2 замка, с ночной задвижкой
4,8
48 527

Дверь входная Термо Стандарт МП 10T-100 с терморазрывом Шоколад букле/Карамель, 2 замка, с ночной задвижкой

4,8
Этот товар смотрят 27 человек
Дверь входная Термо Стандарт МП 10T-100 с терморазрывом Шоколад букле/Карамель, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Термо Стандарт МП 10T-100 с терморазрывом Шоколад букле/Карамель, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Термо Стандарт МП 10T-100 с терморазрывом Шоколад букле/Карамель, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Термо Стандарт МП 10T-100 с терморазрывом Шоколад букле/Карамель, 2 замка, с ночной задвижкой
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 266256
Этот товар смотрят 28 человек

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Гарантийный срок 18 месяцев
48 527
Дверь входная Термо Стандарт МП 10T-100 с терморазрывом Шоколад букле/Карамель, 2 замка, с ночной задвижкой
Размер дверного блока (ВхШ), см:
205×88
205×88
210×88
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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    205 x 88 Левое
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Мастино
  • Цвет снаружи:
    Шоколад букле
  • Цвет внутри:
    Карамель
  • Отделка снаружи:
    Металл
  • Отделка внутри:
    МДФ

Характеристики

  • Артикул:
    Б02-1641
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    88
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Мастино
  • Цвет снаружи:
    Шоколад букле
  • Цвет внутри:
    Карамель
  • Модель:
    Термо Сплит МП
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Металл-панель
  • Марка стали:
    Новолипецкий металлургический завод, завод Северсталь; РФ
  • Отделка снаружи:
    Шоколад букле
  • Отделка внутри:
    Карамель, 10T-100
  • Окраска:
    Шоколад букле
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    100/136
  • Толщина стали короба, мм:
    1.4
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.4
  • Ширина наличника:
    60
  • Эксцентрик:
    Да
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    3 контура уплотнителей
  • Усиление:
    Цельногнутая конструкция полотна и короба, гибы жесткости в коробе и полотне
  • Утепление:
    Базальтовая плита 110 кг.м.куб/пенополистирол /МДФ 3,2мм
  • Утепление коробки:
    Мин вата
  • Крепление:
    Анкерные болты
  • Петли:
    3 петли
  • Верхний замок:
    Сувальдный Гардиан 3001
  • Нижний замок:
    Guardian 3011
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    2 класс ( 26-31 дБ)
  • Цилиндр:
    Нет
  • Накладка цилиндровая наружная:
    Декоративные накладки с подпружиненными шторками
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    Декоративные накладки с подпружиненными шторками
  • Накладка сувальдная наружная:
    Декоративные накладки с подпружиненными шторками
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Декоративные накладки с подпружиненными шторками
  • Ручка:
    Н-0593
  • Ночная задвижка:
    есть
  • Поворотник для ночной задвижки:
    металл
  • Глазок:
    нет
  • Вертушка цилиндровая:
    нет
  • Комплектующие:
    Ручка, накладки, задвижка
  • Цвет:
    Шоколад букле/Карамель
  • Качество:
    ГОСТ 31173-2016
  • Вес, кг:
    72.3
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Описание

Особенности
Подходит для установки в частный дом / коттедж

Характеристики

  • Артикул:
    Б02-1641
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    88
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Мастино
  • Цвет снаружи:
    Шоколад букле
  • Цвет внутри:
    Карамель
  • Модель:
    Термо Сплит МП
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Металл-панель
  • Марка стали:
    Новолипецкий металлургический завод, завод Северсталь; РФ
  • Отделка снаружи:
    Шоколад букле
  • Отделка внутри:
    Карамель, 10T-100
  • Окраска:
    Шоколад букле
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    100/136
  • Толщина стали короба, мм:
    1.4
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.4
  • Ширина наличника:
    60
  • Эксцентрик:
    Да
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    3 контура уплотнителей
  • Усиление:
    Цельногнутая конструкция полотна и короба, гибы жесткости в коробе и полотне
  • Утепление:
    Базальтовая плита 110 кг.м.куб/пенополистирол /МДФ 3,2мм
  • Утепление коробки:
    Мин вата
  • Крепление:
    Анкерные болты
  • Петли:
    3 петли
  • Верхний замок:
    Сувальдный Гардиан 3001
  • Нижний замок:
    Guardian 3011
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    2 класс ( 26-31 дБ)
  • Цилиндр:
    Нет
  • Накладка цилиндровая наружная:
    Декоративные накладки с подпружиненными шторками
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    Декоративные накладки с подпружиненными шторками
  • Накладка сувальдная наружная:
    Декоративные накладки с подпружиненными шторками
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Декоративные накладки с подпружиненными шторками
  • Ручка:
    Н-0593
  • Ночная задвижка:
    есть
  • Поворотник для ночной задвижки:
    металл
  • Глазок:
    нет
  • Вертушка цилиндровая:
    нет
  • Комплектующие:
    Ручка, накладки, задвижка
  • Цвет:
    Шоколад букле/Карамель
  • Качество:
    ГОСТ 31173-2016
  • Вес, кг:
    72.3
Паспорт. Стальные двери Мастино.pdf Дверь входная Фэмели Эко МП E-136 Задвижка Шоколад букле/Бьянко ларче, 2 замка, с ночной задвижкой (документация) 2 (pdf)

Отзывы и вопросы о товаре

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