Металл с атмосферостойким порошково-полимерным покрытием «Грецкий Орех/Муар Черный».
Отделка внутри:
Панель МДФ толщиной 3.2 мм меламиновая.
Окраска:
Муар черный
Толщина полотна/коробки, мм:
86/110
Толщина стали короба, мм:
1.2
Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
1.2
Ширина наличника:
60
Эксцентрик:
Блок укомплектован эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания и беспрепятственную работу замковых механизмов.
Тип коробки:
Открытый
Уплотнитель:
Три контура уплотнения
Усиление:
Дополнительную защиту обеспечивают противосъемные штыри (3 шт)
Утепление:
Комбинированное наполнение (Минеральная вата и жесткий ячеистый гофрокартон).
Крепление:
Двери крепятся анкерными болтами через коробку
Петли:
140*20 мм на опорном подшипнике с открыванием на 180° (3 шт).
Верхний замок:
Сувальдный замок Super Lock с 3 ригелями диаметром 16 мм, 5 ключей 75(117) мм, 4-й (высший) класс.
Нижний замок:
Цилиндровый замок Super Lock с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс.
Класс замка:
3 класс
Класс шумоизоляции:
3 класс ( 20-25 дБ)
Цилиндр:
Ключ-фиксатор 100-55/40 SBlack, 5 ключей.
Накладка цилиндровая наружная:
МатЧерный
Накладка цилиндровая внутренняя:
МатЧерный
Накладка сувальдная наружная:
МатЧерный
Накладка сувальдная внутренняя:
МатЧерный
Ручка:
Раздельная, МатЧерный
Ночная задвижка:
МатЧерный
Поворотник для ночной задвижки:
Pro TT SB МатЧерный (8*60 мм)
Глазок:
Широкого обзора, МатЧерный
Комплектующие:
Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
Цвет:
Грецкий Орех/Белый
Качество:
ГОСТ 31173-2018
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Дополнительно:
В наличии:
31 товар
Образец:
в 3 магазинах
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Описание
Особенности
Цена указана в полной комплектации. Входная дверь класса Комфорт с наружным открыванием. Изготовлена из легированной холоднокатаной стали. Двери поставляются в правом и левом исполнении. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда).
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