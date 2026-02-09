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  4. Дверь входная Optim Z-2 Вертикаль Грецкий Орех/Белый, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Optim Z-2 Вертикаль Грецкий Орех/Белый, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Optim Z-2 Вертикаль Грецкий Орех/Белый, 2 замка, с ночной задвижкой
5,0
28 170

Дверь входная Optim Z-2 Вертикаль Грецкий Орех/Белый, 2 замка, с ночной задвижкой

5,0
Этот товар смотрят 16 человек
Дверь входная Optim Z-2 Вертикаль Грецкий Орех/Белый, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Optim Z-2 Вертикаль Грецкий Орех/Белый, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Optim Z-2 Вертикаль Грецкий Орех/Белый, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Optim Z-2 Вертикаль Грецкий Орех/Белый, 2 замка, с ночной задвижкой
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 1022071
Этот товар смотрят 14 человек

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5,0
1 отзыв
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Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва

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28 170
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Этот товар купили 288 раз
Дверь входная Optim Z-2 Вертикаль Грецкий Орех/Белый, 2 замка, с ночной задвижкой
Направление открывания:
Левое — в наличии
Левоев наличии
Правоев наличии
Размер дверного блока (ВхШ), см:
205×86
205×86
205×96
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от 690 ₽
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бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    205 x 86 Левое
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Грецкий Орех
  • Цвет внутри:
    Белый
  • Отделка снаружи:
    Металл
  • Отделка внутри:
    МДФ

Характеристики

  • Артикул:
    033-2522
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    86
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Грецкий Орех
  • Цвет внутри:
    Белый
  • Модель:
    Optim Z-2
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Металл-панель
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
  • Отделка снаружи:
    Металл с атмосферостойким порошково-полимерным покрытием «Грецкий Орех/Муар Черный».
  • Отделка внутри:
    Панель МДФ толщиной 3.2 мм меламиновая.
  • Окраска:
    Муар черный
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    86/110
  • Толщина стали короба, мм:
    1.2
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.2
  • Ширина наличника:
    60
  • Эксцентрик:
    Блок укомплектован эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания и беспрепятственную работу замковых механизмов.
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    Три контура уплотнения
  • Усиление:
    Дополнительную защиту обеспечивают противосъемные штыри (3 шт)
  • Утепление:
    Комбинированное наполнение (Минеральная вата и жесткий ячеистый гофрокартон).
  • Крепление:
    Двери крепятся анкерными болтами через коробку
  • Петли:
    140*20 мм на опорном подшипнике с открыванием на 180° (3 шт).
  • Верхний замок:
    Сувальдный замок Super Lock с 3 ригелями диаметром 16 мм, 5 ключей 75(117) мм, 4-й (высший) класс.
  • Нижний замок:
    Цилиндровый замок Super Lock с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс.
  • Класс замка:
    3 класс
  • Класс шумоизоляции:
    3 класс ( 20-25 дБ)
  • Цилиндр:
    Ключ-фиксатор 100-55/40 SBlack, 5 ключей.
  • Накладка цилиндровая наружная:
    МатЧерный
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    МатЧерный
  • Накладка сувальдная наружная:
    МатЧерный
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    МатЧерный
  • Ручка:
    Раздельная, МатЧерный
  • Ночная задвижка:
    МатЧерный
  • Поворотник для ночной задвижки:
    Pro TT SB МатЧерный (8*60 мм)
  • Глазок:
    Широкого обзора, МатЧерный
  • Комплектующие:
    Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
  • Цвет:
    Грецкий Орех/Белый
  • Качество:
    ГОСТ 31173-2019
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Дополнительно:

  • В наличии:
    37 товаров
  • Образец:
    в 3 магазинах
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Описание

Особенности
Цена указана в полной комплектации. Входная дверь класса Комфорт с наружным открыванием. Изготовлена из легированной холоднокатаной стали. Двери поставляются в правом и левом исполнении. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда).

Характеристики

  • Артикул:
    033-2522
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    86
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Грецкий Орех
  • Цвет внутри:
    Белый
  • Модель:
    Optim Z-2
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Металл-панель
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
  • Отделка снаружи:
    Металл с атмосферостойким порошково-полимерным покрытием «Грецкий Орех/Муар Черный».
  • Отделка внутри:
    Панель МДФ толщиной 3.2 мм меламиновая.
  • Окраска:
    Муар черный
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    86/110
  • Толщина стали короба, мм:
    1.2
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.2
  • Ширина наличника:
    60
  • Эксцентрик:
    Блок укомплектован эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания и беспрепятственную работу замковых механизмов.
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    Три контура уплотнения
  • Усиление:
    Дополнительную защиту обеспечивают противосъемные штыри (3 шт)
  • Утепление:
    Комбинированное наполнение (Минеральная вата и жесткий ячеистый гофрокартон).
  • Крепление:
    Двери крепятся анкерными болтами через коробку
  • Петли:
    140*20 мм на опорном подшипнике с открыванием на 180° (3 шт).
  • Верхний замок:
    Сувальдный замок Super Lock с 3 ригелями диаметром 16 мм, 5 ключей 75(117) мм, 4-й (высший) класс.
  • Нижний замок:
    Цилиндровый замок Super Lock с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс.
  • Класс замка:
    3 класс
  • Класс шумоизоляции:
    3 класс ( 20-25 дБ)
  • Цилиндр:
    Ключ-фиксатор 100-55/40 SBlack, 5 ключей.
  • Накладка цилиндровая наружная:
    МатЧерный
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    МатЧерный
  • Накладка сувальдная наружная:
    МатЧерный
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    МатЧерный
  • Ручка:
    Раздельная, МатЧерный
  • Ночная задвижка:
    МатЧерный
  • Поворотник для ночной задвижки:
    Pro TT SB МатЧерный (8*60 мм)
  • Глазок:
    Широкого обзора, МатЧерный
  • Комплектующие:
    Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
  • Цвет:
    Грецкий Орех/Белый
  • Качество:
    ГОСТ 31173-2019

Отзывы и вопросы о товаре

2
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
5.0 / 5На основе 1 оценок
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П
П Покупатель
09 февраля 2026
5
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