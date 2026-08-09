Описание

Особенности

Цена указана в полной комплектации. Входная дверь класса Комфорт с наружным открыванием. Изготовлена из легированной холоднокатаной стали. Двери поставляются в правом и левом исполнении. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда).