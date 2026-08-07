Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JR CP-8 хром

Ручка-поворотная с соединительным квадратом 6x60 мм, цилиндр, 3 перфорированных ключа, комплект крепежа.
Квадрат:
10 мм
Серия:
JR
Толщина дверного полотна, мм:
От 30 мм
Тип:
Для межкомнатных дверей
Количество шт. в упаковке:
1
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Дополнительно:
В наличии:
665 товаров
Описание
Ручка поворотная с фиксацией ключом Ajax BK6.FIX на круглом основании серии JR предназначена для установки на межкомнатные двери. Используется вместе с задвижкой, защелкой или корпусом цилиндрового замка для двухстороннего закрывания дверей. Запирание с внешней стороны производится на ключ, с внутренней - на поворотную ручку.
Основной материал изготовления: замак. Материал изготовления цилиндрового механизма - латунь. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане и соответствует 1 классу ГОСТ. Цвет: хром. В комплект входят: ручка-поворотная с соединительным квадратом 6x60 мм, цилиндр, 3 перфорированных ключа, комплект крепежа. Упаковка: блистер. Гарантия: 1 год.
Характеристики
Артикул:
49817
Цвет:
Хром
Страна происхождения:
Китай
Бренд:
Ajax
Материал:
Алюминий
Стиль:
Модерн
Вес, кг:
0.235
Способ установки:
Для ручной установки
Гарантия (лет):
1
Тип упаковки:
Блистер
Размер упаковки, мм:
105x65x58
Тип розетки:
Круглая
Комплектующие:
Ручка-поворотная с соединительным квадратом 6x60 мм, цилиндр, 3 перфорированных ключа, комплект крепежа.
Квадрат:
10 мм
Серия:
JR
Толщина дверного полотна, мм:
От 30 мм
Тип:
Для межкомнатных дверей
Количество шт. в упаковке:
1
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