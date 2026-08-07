Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JR SN-3 мат.никель

Ручка-поворотная с соединительным квадратом 6x60 мм, цилиндр, 3 перфорированных ключа, комплект крепежа.
Серия:
JR
Стиль:
Модерн
Страна происхождения:
Китай
Тип розетки:
Круглая
Тип упаковки:
Блистер
Цвет:
Матовый никель
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В наличии:
70 товаров
Описание
Ручка поворотная с фиксацией ключом Ajax BK6.FIX на круглом основании серии JR предназначена для установки на межкомнатные двери. Используется вместе с задвижкой, защелкой или корпусом цилиндрового замка для двухстороннего закрывания дверей. Запирание с внешней стороны производится на ключ, с внутренней - на поворотную ручку.
Основной материал изготовления: замак. Материал изготовления цилиндрового механизма - латунь. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане и соответствует 1 классу ГОСТ. Цвет: мат.никель. В комплект входят: ручка-поворотная с соединительным квадратом 6x60 мм, цилиндр, 3 перфорированных ключа, комплект крепежа. Упаковка: блистер. Гарантия: 1 год.
Характеристики
Артикул:
49815
Материал:
Алюминий
Бренд:
Ajax
Вес, кг:
0.235
Гарантия (лет):
1
Квадрат:
9 мм
Количество в упаковке, шт.:
1
Комплектующие:
Ручка-поворотная с соединительным квадратом 6x60 мм, цилиндр, 3 перфорированных ключа, комплект крепежа.
Серия:
JR
Стиль:
Модерн
Страна происхождения:
Китай
Тип розетки:
Круглая
Тип упаковки:
Блистер
Цвет:
Матовый никель
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