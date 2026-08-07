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  6. Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JR SN-3 мат.никель
Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JR SN-3 мат.никель
Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JR SN-3 мат.никель
4,9
864

Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JR SN-3 мат.никель

4,9
Этот товар смотрят 27 человек
Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JR SN-3 мат.никель
Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JR SN-3 мат.никель
Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JR SN-3 мат.никель
Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JR SN-3 мат.никель
Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JR SN-3 мат.никель
Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JR SN-3 мат.никель
Код товара: 927800
Этот товар смотрят 28 человек

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Гарантийный срок 18 месяцев
864
Этот товар купили 24 раза
Этот товар купили 24 раза
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Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
45907 Защелка врезная PLASTLP96WC-50 SN мат.никель
45907 ⋅ 453 ₽
 453
453
47683 Ручка раздельная R.JR54.POLO TECH/IND SN/CP-3 мат.никель/хром (белая коробка)
47683 ⋅ 545 ₽
 545
545
38121 Петля универсальная IN4000U SN (4B/P 100x70x2) мат. никель ПАКЕТ
38121 ⋅ 95 ₽
 95
95
44493 Защелка врезная PLASTLP45-8 (LP45-8) SN мат.никель
44493 ⋅ 147 ₽
 147
147
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Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JR SN-3 мат.никель
Цвет: Матовый никель
Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JR SN-3 мат.никель
Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JR WH-19 белый Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JR AB-7 бронза Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JR BL-24 черный Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JR GP-5 золото Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JR CP-8 хром

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Материал:
    Алюминий
  • Бренд:
    Ajax
  • Вес, кг:
    0.235
  • Гарантия (лет):
    1

Характеристики

  • Артикул:
    49815
  • Материал:
    Алюминий
  • Бренд:
    Ajax
  • Вес, кг:
    0.235
  • Гарантия (лет):
    1
  • Квадрат:
    9 мм
  • Количество в упаковке, шт.:
    1
  • Комплектующие:
    Ручка-поворотная с соединительным квадратом 6x60 мм, цилиндр, 3 перфорированных ключа, комплект крепежа.
  • Серия:
    JR
  • Стиль:
    Модерн
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Тип упаковки:
    Блистер
  • Цвет:
    Матовый никель
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Дополнительно:

  • В наличии:
    70 товаров

Описание

Ручка поворотная с фиксацией ключом Ajax BK6.FIX на круглом основании серии JR предназначена для установки на межкомнатные двери. Используется вместе с задвижкой, защелкой или корпусом цилиндрового замка для двухстороннего закрывания дверей. Запирание с внешней стороны производится на ключ, с внутренней - на поворотную ручку.
Основной материал изготовления: замак. Материал изготовления цилиндрового механизма - латунь. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане и соответствует 1 классу ГОСТ. Цвет: мат.никель. В комплект входят: ручка-поворотная с соединительным квадратом 6x60 мм, цилиндр, 3 перфорированных ключа, комплект крепежа. Упаковка: блистер. Гарантия: 1 год.

Характеристики

  • Артикул:
    49815
  • Материал:
    Алюминий
  • Бренд:
    Ajax
  • Вес, кг:
    0.235
  • Гарантия (лет):
    1
  • Квадрат:
    9 мм
  • Количество в упаковке, шт.:
    1
  • Комплектующие:
    Ручка-поворотная с соединительным квадратом 6x60 мм, цилиндр, 3 перфорированных ключа, комплект крепежа.
  • Серия:
    JR
  • Стиль:
    Модерн
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Тип упаковки:
    Блистер
  • Цвет:
    Матовый никель

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