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  6. Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JR GP-5 золото
Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JR GP-5 золото
Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JR GP-5 золото
4,8
864

Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JR GP-5 золото

4,8
Этот товар смотрят 32 человека
Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JR GP-5 золото
Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JR GP-5 золото
Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JR GP-5 золото
Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JR GP-5 золото
Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JR GP-5 золото
Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JR GP-5 золото
Код товара: 927802
Этот товар смотрят 9 человек

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864
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Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
49801 Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JK GP-5 золото
49801 ⋅ 864 ₽
 864
864
49809 Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JR WH-19 белый
49809 ⋅ 864 ₽
 864
864
49817 Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JR CP-8 хром
49817 ⋅ 864 ₽
 864
864
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Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JR GP-5 золото
Цвет: Золото
Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JR GP-5 золото
Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JR WH-19 белый Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JR AB-7 бронза Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JR SN-3 мат.никель Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JR BL-24 черный Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JR CP-8 хром

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Золото
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Ajax
  • Материал:
    Алюминий

Характеристики

  • Артикул:
    49813
  • Цвет:
    Золото
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Ajax
  • Материал:
    Алюминий
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.235
  • Способ установки:
    Для ручной установки
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Блистер
  • Размер упаковки, мм:
    102x64x60
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Комплектующие:
    Ручка-поворотная с соединительным квадратом 6x60 мм, цилиндр, 3 перфорированных ключа, комплект крепежа.
  • Серия:
    JR
  • Толщина дверного полотна, мм:
    От 30 мм
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    1
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Дополнительно:

  • В наличии:
    67 товаров

Описание

Ручка поворотная с фиксацией ключом Ajax BK6.FIX на квадратном основании серии JK предназначена для установки на межкомнатные двери. Используется вместе с задвижкой, защелкой или корпусом цилиндрового замка для двухстороннего закрывания дверей. Запирание с внешней стороны производится на ключ, с внутренней - на поворотную ручку.
Основной материал изготовления: замак. Материал изготовления цилиндрового механизма - латунь. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане и соответствует 1 классу ГОСТ. Цвет: золото. В комплект входят: ручка-поворотная с соединительным квадратом 6x60 мм, цилиндр, 3 перфорированных ключа, комплект крепежа. Упаковка: блистер. Гарантия: 1 год.

Характеристики

  • Артикул:
    49813
  • Цвет:
    Золото
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Ajax
  • Материал:
    Алюминий
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.235
  • Способ установки:
    Для ручной установки
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Блистер
  • Размер упаковки, мм:
    102x64x60
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Комплектующие:
    Ручка-поворотная с соединительным квадратом 6x60 мм, цилиндр, 3 перфорированных ключа, комплект крепежа.
  • Серия:
    JR
  • Толщина дверного полотна, мм:
    От 30 мм
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    1

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