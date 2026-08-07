Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JR GP-5 золото

Описание

Ручка поворотная с фиксацией ключом Ajax BK6.FIX на квадратном основании серии JK предназначена для установки на межкомнатные двери. Используется вместе с задвижкой, защелкой или корпусом цилиндрового замка для двухстороннего закрывания дверей. Запирание с внешней стороны производится на ключ, с внутренней - на поворотную ручку.

Основной материал изготовления: замак. Материал изготовления цилиндрового механизма - латунь. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане и соответствует 1 классу ГОСТ. Цвет: золото. В комплект входят: ручка-поворотная с соединительным квадратом 6x60 мм, цилиндр, 3 перфорированных ключа, комплект крепежа. Упаковка: блистер. Гарантия: 1 год.