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Ручка раздельная TOR XL
4,3
Товар раскупили

Ручка раздельная для входной и межкомнатной двери «TOR XL CP-8» Хром

4,3
Этот товар смотрят 24 человека
Ручка раздельная TOR XL (хром) CP-8
Арт. 82373
Этот товар смотрят 33 человека

Фотографии покупателей

4,3
3 отзыва

С заботой о клиентах

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Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
Товар раскупили
Товар раскупили
Ручка раздельная для входной и межкомнатной двери «TOR XL CP-8» Хром
Цвет:
Ручка раздельная TOR XL (черный) BL-24 Ручка раздельная TOR XL SSC-16 (сатинированный хром)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Материал:
    Алюминий
  • Стиль:
    Модерн

Характеристики

  • Артикул:
    39805-1
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Материал:
    Алюминий
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.746
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип розетки:
    Квадратная
  • Тип крепления ручки:
    Саморезы или стяжные винты
  • Серия:
    XL
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество в упаковке:
    24
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Описание

Дверная ручка на квадратном раздельном основании TOR XL разработана специально на металлических дверей. Тело массивной ручки изготовлено из алюминия, основание и кольца из сплава ZAMAK (сплав цинка, алюминия, магния и меди). Разработана в составе комплекта TOR XL, в который входят также поворотник, накладки на сувальду, цилиндр и броненакладки в едином дизайне. Продаётся как в составе комплекта, так и отдельно.Стяжные винты (втулка 60 мм, винт М4 -10 мм, винт М4 - 40 мм)саморезы 2,9х19 мм - 6 шт.шестигранный ключ 3 мм, шестигранный ключ 2,5 ммудлиненный соединительный квадрат 8x140 мм.

Характеристики

  • Артикул:
    39805-1
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Материал:
    Алюминий
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.746
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип розетки:
    Квадратная
  • Тип крепления ручки:
    Саморезы или стяжные винты
  • Серия:
    XL
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество в упаковке:
    24

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Отзывы и вопросы о товаре

3
4.3 / 5 На основе 3 оценок
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Р
07 августа 2020
4
Комментарий
Здравствуйте, у ручки приемлемая цена, по весу небольшая, в общем, то, что нужно.
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Д
30 ноября 2019
5
Комментарий
Покупала дверную ручку для двери в свой кабинет, смотрится красиво, не сильно бросается в глаза. Удобная при нажатии на нее
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И
10 марта 2019
4
Комментарий
Добрый день, у этой входной ручке восхитительный внешний вид, а так же функциональность. Буду заезжать в этот магазин ещё, так как товары здесь качественные
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4.3 / 5 (На основе 3 оценок)
5 звезд
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3 звезды
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2 звезды
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