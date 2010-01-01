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  3. Дверь МДФ Гост-13 Без Отделки Magic Fog 200*70
Дверь межкомнатная Гост-13 МДФ МДФ Остекленная Magic Fog Каркасно-щитовая
0,0
3 010

Дверь межкомнатная Гост-13 МДФ МДФ Остекленная Magic Fog Каркасно-щитовая 200x70

Этот товар смотрят 35 человек
Дверь МДФ Гост-13 Без Отделки Magic Fog 200*70
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228478
Этот товар смотрят 7 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 010
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 010 ₽
Коробка 560 ₽ x 3 шт.
Наличник 294 ₽ x 5 шт.
Изменить
6 160
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
502 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
025-0327 Коробка "Т" Без отделки ЛВЛ/М 2070*70*32 (у,п)
025-0327 ⋅ 560 ₽
 560
1 680
025-0329 Наличник "Т" Без отделки М Тип-0 2150*70*12 (20*3)
025-0329 ⋅ 294 ₽
 294
1 470
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Дверь межкомнатная Гост-13 МДФ МДФ Остекленная Magic Fog Каркасно-щитовая 200x70
Размер полотна, см:
200x70
200x40
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: МДФ
ДП Л Гост-13 Л-12 (МиланОрех) Magic Fog 200*70 ДП Л Гост-13 Л-16 (Серый) Magic Fog 200*70 ДП Л Гост-13 Л-11 (ИталОрех) Magic Fog 200*70
Дверь МДФ Гост-13 Без Отделки Magic Fog 200*70
+1

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Ламинат
Плинтус

Описание

Отделка
Без отделки (под окраску).
Материал
Брус хвойных пород.

Характеристики

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