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  5. Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Riviera Ice, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Riviera Ice, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Riviera Ice, глухая, каркасно-щитовая
5,0
3 456 4 320

Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Riviera Ice, глухая, каркасно-щитовая 200x60

5,0
Этот товар смотрят 17 человек
Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Riviera Ice, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Riviera Ice, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Riviera Ice, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Riviera Ice, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Riviera Ice, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Riviera Ice, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Riviera Ice, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Riviera Ice, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Riviera Ice, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Riviera Ice, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Riviera Ice, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Riviera Ice, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Riviera Ice, глухая, каркасно-щитовая
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 1039221
Этот товар смотрят 14 человек

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Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 456 4 320
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 456 ₽
Коробка 675 ₽ x 3 шт.
Наличник 465 ₽ x 3 шт.
Изменить
6 876
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
576 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1158 Коробка "Т" ЭКО Riviera Ice МДФ 2070*70*32 (у,п) M
031-1158 ⋅ 675 ₽
 675
2 025
031-1159 Наличник "Т" ЭКО Riviera Ice МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) M
031-1159 ⋅ 465 ₽
 465
1 395
Показать ещё
Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Riviera Ice, глухая, каркасно-щитовая 200x60
Размер полотна (ВхШ), см:
200×60
200×70 200×80 200×90
Как сделать замеры
Цвет: Riviera Ice
Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Riviera Ice, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Snow Melinga, глухая, каркасно-щитовая Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Bianco melinga, глухая, каркасно-щитовая Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Cream Melinga, глухая, каркасно-щитовая Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Cappuccino Melinga, глухая, каркасно-щитовая

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Moda
  • Материал:
    Экошпон

Характеристики

  • Артикул:
    153-7663
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Moda
  • Стиль:
    Хай-тек
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Riviera Ice
  • Общий цвет:
    Серый
  • Декор:
    Black Shine
  • Вес, кг:
    10
  • Размер упаковки:
    201* 61 *3,6
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Обычная
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    HDF, жесткий сотовый наполнитель.
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Дополнительно:

  • В наличии:
    24 товара

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Яндекс Сплит - оплата частями

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Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания, благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Декор
Black Shine — черные глянцевые декоративные вставки.
Особенности
Щитовые двери типа Skin Doors изготовлены из МДФ (англ. Medium Density Fibreboard, MDF), внутри жесткий и прочный сотовый наполнитель с ячейкой 30 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ.

Характеристики

  • Артикул:
    153-7663
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Moda
  • Стиль:
    Хай-тек
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Riviera Ice
  • Общий цвет:
    Серый
  • Декор:
    Black Shine
  • Вес, кг:
    10
  • Размер упаковки:
    201* 61 *3,6
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Обычная
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    HDF, жесткий сотовый наполнитель.

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