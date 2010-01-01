Каталог
  Главная
  Межкомнатные двери
  Двери Эмаль
  Серия Classico
  Дверь межкомнатная Роял 4 Эмаль, Белый, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Роял 4 Эмаль, Белый, глухая, каркасно-щитовая
5,0
8 690

5,0
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 510378
5,0
За полотно
8 690
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 8 690 ₽
Коробка 1 650 ₽ x 3 шт.
Наличник 791 ₽ x 3 шт.
16 013
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
1 449 х 6 месяцев в рассрочку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
VRD00001 Коробка "Т" Белая эмаль (AR) МДФ 2070*70*32 (у,п)
VRD00001 ⋅ 1 650 ₽
 1 650
4 950
VRD00002 Наличник "Т" Белая эмаль Прямоугольный (Тип-0) МДФ 2140*70*10
VRD00002 ⋅ 791 ₽
 791
2 373
Размер полотна (ВхШ), см:
200×60
200×70
Как сделать замеры

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Коллекция:
    Classico
  • Материал:
    Эмаль

Характеристики

  • Артикул:
    VRD00079
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Коллекция:
    Classico
  • Стиль:
    Классика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Белый
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    22
  • Размер упаковки:
    201*61*39
  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Однотонное матовое
  • Возможность покраски:
    Да
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Средний
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (24-26 дЦБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Изготовлена из наборно-поперечной рейки МДФ. Облицовка МДФ толщиной 6 мм. Багет из массива березы.
Дополнительно:

  • В наличии:
    6 товаров

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Описание

Отделка
Влагостойкое покрытие из полиуретана, акриловый лак на водной основе.

