Дверь межкомнатная Роял 4 Эмаль, Белый, глухая, каркасно-щитовая
5,0
8 690 ₽
5,0
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 510378
Комплектация:
|VRD00001
|
Коробка "Т" Белая эмаль (AR) МДФ 2070*70*32 (у,п)
VRD00001 ⋅ 1 650 ₽
|1 650 ₽
|
|4 950 ₽
|VRD00002
|
Наличник "Т" Белая эмаль Прямоугольный (Тип-0) МДФ 2140*70*10
VRD00002 ⋅ 791 ₽
|791 ₽
|
|2 373 ₽
Дверь межкомнатная Роял 4 Эмаль, Белый, глухая, каркасно-щитовая
Размер полотна (ВхШ), см: Как сделать замеры
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 60
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:38
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Verda
-
Коллекция:Classico
-
Материал:Эмаль
Характеристики
-
Артикул:VRD00079
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:60
-
Толщина, мм:38
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Verda
-
Коллекция:Classico
-
Стиль:Классика
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Раздвижная, Классическая
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:Белый
-
Общий цвет:Белый
-
Вес, кг:22
-
Размер упаковки:201*61*39
-
Тип коробки:с уплотнителем
-
Кромка:Нет
-
Поверхность:Однотонное матовое
-
Возможность покраски:Да
-
Для влажных помещений:Да
-
Наличие притвора:Нет
-
Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
-
Степень влагостойкости:Средний
-
Уровень шумоизоляции:Средний (24-26 дЦБ)
-
Фрезеровка под замок:Нет
-
Фрезеровка под петли:Нет
-
Износостойкость:Износостойкие
-
Пропускает свет:Нет
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Изготовлена из наборно-поперечной рейки МДФ. Облицовка МДФ толщиной 6 мм. Багет из массива березы.
Дополнительно:
-
В наличии:6 товаров
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Описание
Отделка
Влагостойкое покрытие из полиуретана, акриловый лак на водной основе.
