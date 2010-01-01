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Граффити-1 Grace
0,0
7 392

Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-1» Grace (Эмаль) глухая

Этот товар смотрят 17 человек
ДП K Граффити-1 Grace 200*60
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 273926
Этот товар смотрят 25 человек

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Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
7 392
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 7 392 ₽
Коробка 812 ₽ x 3 шт.
Наличник 448 ₽ x 5 шт.
Изменить
12 068
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 232 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
027-0222 Коробка "Т" К Grace МДФ 2070*70*32 (у,п)
027-0222 ⋅ 812 ₽
 812
2 436
027-0223 Наличник "Т" К Grace МДФ Прямоугольный 2130*80*8
027-0223 ⋅ 448 ₽
 448
2 240
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Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-1» Grace (Эмаль) глухая
Размер полотна, см:
200x60
200x60
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Grace
ДП K Граффити-1 Whitey 200*60
ДП K Граффити-1 Grace 200*60

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Graffiti

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Двухкомпонентная полиуретановая эмаль Renner. Италия.
Материал
Брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель.

Характеристики

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Отзывы и вопросы о товаре

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