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Дверь межкомнатная Квадро 2 Эмаль Лайт грей, без декора, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Квадро 2 Эмаль Лайт грей, без декора, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая
5,0
16 900

Дверь межкомнатная Квадро 2 Эмаль Лайт грей, без декора, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая

5,0
Этот товар смотрят 21 человек
Дверь межкомнатная Квадро 2 Эмаль Лайт грей, без декора, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Квадро 2 Эмаль Лайт грей, без декора, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Квадро 2 Эмаль Лайт грей, без декора, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Квадро 2 Эмаль Лайт грей, без декора, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Квадро 2 Эмаль Лайт грей, без декора, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Квадро 2 Эмаль Лайт грей, без декора, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Квадро 2 Эмаль Лайт грей, без декора, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Квадро 2 Эмаль Лайт грей, без декора, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Квадро 2 Эмаль Лайт грей, без декора, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Квадро 2 Эмаль Лайт грей, без декора, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Квадро 2 Эмаль Лайт грей, без декора, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Квадро 2 Эмаль Лайт грей, без декора, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Квадро 2 Эмаль Лайт грей, без декора, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Квадро 2 Эмаль Лайт грей, без декора, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 768076
Этот товар смотрят 24 человека

Фотографии покупателей

5,0
1 отзыв
Фото из отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
16 900
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 16 900 ₽
Наличник 1 098 ₽ x 3 шт.
Коробка 1 694 ₽ x 3 шт.
Изменить
25 276
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
2 817 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
2000017444963 Наличник "Т" эмаль Лайтгрей 70*10*2140 мм
2000017444963 ⋅ 1 098 ₽
 1 098
3 294
2000017444970 Коробка "Т" эмаль Лайтгрей МДФ 2070*70*32 (у,п)
2000017444970 ⋅ 1 694 ₽
 1 694
5 082
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Дверь межкомнатная Квадро 2 Эмаль Лайт грей, без декора, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая
Размер полотна (ВхШ), см:
200×60
200×70
200×80
Как сделать замеры
Цвет: Лайт грей
Дверь межкомнатная Квадро 2 Эмаль Лайт грей, без декора, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Квадро 2 Эмаль Белый, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая Дверь межкомнатная Квадро 2 Эмаль Лайтбеж, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Коллекция:
    Neoclassic
  • Материал:
    Эмаль

Характеристики

  • Артикул:
    2000100018309
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Коллекция:
    Neoclassic
  • Стиль:
    Неоклассика
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Лайт грей
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Декор:
    Без декора
  • Вес, кг:
    24
  • Размер упаковки:
    201*71*39
  • Тип коробки:
    Телескопическая
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Однотонное матовое
  • Возможность покраски:
    Да
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Влагостойкая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (24-26 дЦБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Да
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Изготовлена из наборно-поперечной рейки МДФ. Облицовка МДФ толщиной 6 мм. Багет из массива березы.
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Дополнительно:

  • В наличии:
    -2 товаров
  • Образец:
    в 1 магазинах

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Яндекс Сплит - оплата частями

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Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
Влагостойкое покрытие из полиуретана, акриловый лак на водной основе.

Характеристики

  • Артикул:
    2000100018309
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Коллекция:
    Neoclassic
  • Стиль:
    Неоклассика
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Лайт грей
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Декор:
    Без декора
  • Вес, кг:
    24
  • Размер упаковки:
    201*71*39
  • Тип коробки:
    Телескопическая
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Однотонное матовое
  • Возможность покраски:
    Да
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Влагостойкая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (24-26 дЦБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Да
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Изготовлена из наборно-поперечной рейки МДФ. Облицовка МДФ толщиной 6 мм. Багет из массива березы.

Отзывы и вопросы о товаре

1
Фото из отзыва
5.0 / 5На основе 1 оценок
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  • Сначала с низкой оценкой
П
П Покупатель
02 октября 2025
5
Вам помог этот отзыв?
5.0 / 5 (На основе 1 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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