25 276₽
За комплект
Состав комплекта:
|Межкомнатные двери
|
16 900 ₽
|Наличник
|
1 098 ₽
x 3 шт.
|Коробка
|
1 694 ₽
x 3 шт.
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Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
2 817 ₽ х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|2000017444963
|
Наличник "Т" эмаль Лайтгрей 70*10*2140 мм
2000017444963 ⋅ 1 098 ₽
|1 098 ₽
|
|3 294 ₽
|2000017444970
|
Коробка "Т" эмаль Лайтгрей МДФ 2070*70*32 (у,п)
2000017444970 ⋅ 1 694 ₽
|1 694 ₽
|
|5 082 ₽
Дверь межкомнатная Квадро 2 Эмаль Лайт грей, без декора, остекленная, сатинат белый, без кромки, каркасно-щитовая
Доставка вовремя
от 690 ₽
-
Размер (ВхШ), см:
200 x 70
-
Тип:
Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:
38
-
Страна происхождения:
Россия
-
Бренд:
Verda
-
Коллекция:
Neoclassic
-
Материал:
Эмаль
-
Артикул:
2000100018309
-
Тип:
Межкомнатные двери
-
Высота, см:
200
-
Ширина, см:
70
-
Толщина, мм:
38
-
Страна происхождения:
Россия
-
Бренд:
Verda
-
Коллекция:
Neoclassic
-
Стиль:
Неоклассика
-
Тип двери:
Остекленная
-
Система открывания:
Раздвижная, Классическая
-
Конструкция двери:
Каркасно-щитовая
-
Цвет:
Лайт грей
-
Общий цвет:
Серый
-
Стекло:
Сатинат белый
-
Декор:
Без декора
-
Вес, кг:
24
-
Размер упаковки:
201*71*39
-
Тип коробки:
Телескопическая
-
Кромка:
Нет
-
Поверхность:
Однотонное матовое
-
Возможность покраски:
Да
-
Для влажных помещений:
Да
-
Наличие притвора:
Нет
-
Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
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Степень влагостойкости:
Влагостойкая
-
Уровень шумоизоляции:
Средний (24-26 дЦБ)
-
Фрезеровка под замок:
Нет
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Фрезеровка под петли:
Нет
-
Износостойкость:
Высокая
-
Пропускает свет:
Да
-
Подходит под двухстворчатый проём:
Да
-
Гарантия (лет):
1.6
-
Материал:
Изготовлена из наборно-поперечной рейки МДФ. Облицовка МДФ толщиной 6 мм. Багет из массива березы.
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В наличии:
-2 товаров
-
Образец:
в 1 магазинах
Возможные типы открывания:
Яндекс Сплит - оплата частями
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