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Дверь межкомнатная Браво-22 Эмалит White Matt, остекленная, black star, царговая
0,0
4 253 5 670 -25%

Дверь межкомнатная Браво-22 Эмалит White Matt, остекленная, black star, царговая 200x90

Этот товар смотрят 26 человек
tumb 1 - ДП ЭМА Браво-22 White Matt Black Star 200*90
ДП ЭМА Браво-22 White Matt Black Star 200*90
Новинка
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 238062
Этот товар смотрят 18 человек

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Бесплатный выезд замерщика
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Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 253
5 670
-25%
Хочу скидку
Дверь межкомнатная Браво-22 Эмалит White Matt, остекленная, black star, царговая 200x90
Размер полотна (ВхШ), см:
200x90
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет стекла:
ДП ЭМА Браво-22 White Matt Magic Fog 200*90
ДП ЭМА Браво-22 White Matt Black Star 200*90
Цвет: White Matt
ДП ЭМА Браво-22 Grey Matt Black Star 200*90
ДП ЭМА Браво-22 White Matt Black Star 200*90
ДП ЭМА Браво-22 Alaska Black Star 200*90 ДП ЭМА Браво-22 Stormy Matt Black Star 200*90

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    White Matt
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Black Star
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, торцы защищены по технологии 2-Edge, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эмалит — материал с гладкой и приятной на ощупь поверхностью. 100% «эмаль-эффект». Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Цвет по RAL
White Matt - ультрабелый, примерно соответствует RAL 9003 (cигнальный белый, англ. signal white, нем. signalweiß), матовый (≤ 8 GU).
Стекло
Black Star — черный окрашенный лакобель (lacobel).

Характеристики

  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    White Matt
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Black Star
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.

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