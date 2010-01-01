Дверь межкомнатная Браво-22 Эмалит White Matt, остекленная, black star, царговая
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4 253 ₽ 5 670 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Браво-22 Эмалит White Matt, остекленная, black star, царговая 200x90
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Новинка
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 238062
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Дверь межкомнатная Браво-22 Эмалит White Matt, остекленная, black star, царговая 200x90
Размер полотна (ВхШ), см:
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Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 90
-
Тип:Межкомнатные двери
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Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Bravo X
-
Материал:Эмалит
Характеристики
-
Артикул:066-0121
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:90
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Bravo X
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Остекленная
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Царговая
-
Цвет:White Matt
-
Общий цвет:Белый
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Стекло:Black Star
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Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
-
Материал:Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.
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Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Вам могут понадобиться
Описание
Без пустот, бескромочная технология производства, торцы защищены по технологии 2-Edge, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эмалит — материал с гладкой и приятной на ощупь поверхностью. 100% «эмаль-эффект». Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Цвет по RAL
White Matt - ультрабелый, примерно соответствует RAL 9003 (cигнальный белый, англ. signal white, нем. signalweiß), матовый (≤ 8 GU).
Стекло
Black Star — черный окрашенный лакобель (lacobel).
Характеристики
-
Артикул:066-0121
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:90
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Bravo X
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Остекленная
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Царговая
-
Цвет:White Matt
-
Общий цвет:Белый
-
Стекло:Black Star
-
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
-
Материал:Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.
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