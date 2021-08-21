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Прима-3 White Matt
0,0
6 905 7 672 -10%

Дверь межкомнатная «Прима-3» White Matt остекление White Сrystal

Этот товар смотрят 25 человек
ДП ЭМА Прима-3 White Matt White Сrystal 200*60
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 237996
Этот товар смотрят 20 человек

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0,0
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 905
7 672
-10%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 905 ₽
Коробка 693 ₽ x 3 шт.
Наличник 391 ₽ x 5 шт.
Изменить
10 939
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 151 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 36 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
155-0021 Коробка "Т" ЭМА White Matt МДФ 2070*70*32 (у,п)
155-0021 ⋅ 693 ₽
 693
2 079
155-0023 Наличник "Т" ЭМА White Matt МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
155-0023 ⋅ 391 ₽
 391
1 955
Показать ещё
Дверь межкомнатная «Прима-3» White Matt остекление White Сrystal
Размер полотна, см:
200x60
200x60в наличии
200x70
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: White Matt
ДП ЭМА Прима-3 White Matt White Сrystal 200*60
ДП ЭМА Прима-3 Grey Matt White Сrystal 200*60 ДП ЭМА Прима-3 Stormy Matt White Сrystal 200*60 ДП ЭКО Прима-3 Bianco Veralinga White Сrystal 200*60
+10

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    White Matt
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    White Сrystal
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Эмалит - материал с полиуретановым защитным лаком. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    White Matt
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    White Сrystal
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)

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Отзывы и вопросы о товаре

4
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Г
21 августа 2021
4
Комментарий
После покупки новой квартиры двери от застройщика пришлось сменить. По совету родителей решили обратиться в этот магазин. В дверь этой модели мы влюбились с первого взгляда, после прочтения характеристик, поняли, что она имеет просто потрясающие характеристики. Заказ нам оформили быстро, на следующий день ее доставили прямо к дому.
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Л
12 июля 2021
5
Комментарий
Когда я приступил к выбору межкомнатных дверей для дома, то обращал внимание на следующие составляющие: конструкция дверного полотна, материал покрытия и дизайн. В итоге, многие двери из этого магазина соответствовали эти качествам, поэтому по итогу пришлась выбирать только по дизайну. Взяли 3 двери одинаковых моделей, приобрели дополнительные крепители, оформили доставку. На весь процесс дверей до дома ушло 3 дня. По факту больше времени ушло на изучение пособий о том, какая должна быть дверь.
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Т
02 августа 2020
5
Комментарий
При покупке межкомнатной двери, прежде всего я уделил внимание эксплуатационным характеристикам двери, а лишь после того как все сравнил начал выбирать декор. В итоге я могу сказать, что многие двери из этого магазина сделаны на совесть, качество у них отменное. А по внешним характеристикам есть на любой вкус и цвет.
Вам помог этот отзыв?

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