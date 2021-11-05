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  4. ДП Л Гост-3У Л-13 (Венге) Magic Fog 200*80
Гост-3 (C усилением) Венге
4,4
3 770 5 026 -25%

Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-3» (C усилением) Л-13 (Венге) глухая

4,4
Этот товар смотрят 7 человек
ДП Л Гост-3У Л-13 (Венге) Magic Fog 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228382
Этот товар смотрят 6 человек

Фотографии покупателей

4,4
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 770
5 026
-25%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 770 ₽
Коробка 546 ₽ x 3 шт.
Наличник 189 ₽ x 5 шт.
Изменить
6 353
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Доставим завтра
Этот товар купили 192 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
026-0042 Коробка Л Л-13 (Венге) МДФ 2070*70*26 (п)
026-0042 ⋅ 546 ₽
 546
1 638
026-0047 Наличник Л Л-13 (Венге) МДФ Полукруглый 2150*70*8
026-0047 ⋅ 189 ₽
 189
945
Показать ещё
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-3» (C усилением) Л-13 (Венге) глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x80в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Венге
ДП Л Гост-3У Л-16 (Серый) Magic Fog 200*80 ДП Л Гост-3У Л-12 (МиланОрех) Magic Fog 200*80 ДП Л Гост-3У Л-11 (ИталОрех) Magic Fog 200*80
ДП Л Гост-3У Л-13 (Венге) Magic Fog 200*80

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Finish Flex 2D — декоративный материал с защитным лаком. Германия, Польша
Материал
Брус хвойных пород, МДФ, кромка ПВХ, жесткий сотовый наполнитель.

Характеристики

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Отзывы и вопросы о товаре

14
4.4 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
В
05 ноября 2021
4
Достоинства
Качество, красота товара
Недостатки
Нет
Комментарий
Когда установили двери , квартира приобрела совсем другой вид. Стало так светло и нарядно. В уходе двери совсем не проблемные. Они легко протираются влажной. Поверхность дверей отличная. Любая грязь с такой поверхности легко убирается. Двери сделаны из натуральных материалов, что обеспечивает их долгую эксплуатацию
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М
21 августа 2021
4
Комментарий
Заказали двери несколько штук в новый дом. Очень надеялась на этот магазин, так как заказываем несколько дверей, и не ошиблись. Пришли все двери, такие как и заказывали, даже лучше чем на фото! Брали с доставкой, привезли все двери в идеальном состоянии! Установку у нас была от магазина - тут даже придраться не к чему!
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М
02 июля 2021
5
Достоинства
Доставили в срок прям к двери квартиры, качество оценили сразу 5+
Недостатки
Не обнаружено
Комментарий
Редко, когда пишу отзывы. Но сейчас времени на это не жалко. Огромное спасибо всей команде этого магазина от начала и до конца! Удивительно, что в такое непростое время есть настолько отлаженный сервис! Придраться вообще не к чему:отвечали на все звонки,вопросы,все по времени согласовали, чтобы было мне удобно, потом привезли. Доставка довольно быстрая. Все очень быстро установили. Всем довольны. Прекрасный сервис!
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4.4 / 5 (На основе 14 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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