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Дверь межкомнатная Браво-0.24.П (SG:P3) ПЭТ Stormy Silk, золотые матовые вставки, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.24.П (SG:P3) ПЭТ Stormy Silk, золотые матовые вставки, глухая, каркасно-щитовая
4,9
8 820

Дверь межкомнатная Браво-0.24.П (SG:P3) ПЭТ Stormy Silk, золотые матовые вставки, глухая, каркасно-щитовая 200x70

4,9
Этот товар смотрят 10 человек
Дверь межкомнатная Браво-0.24.П (SG:P3) ПЭТ Stormy Silk, золотые матовые вставки, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.24.П (SG:P3) ПЭТ Stormy Silk, золотые матовые вставки, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.24.П (SG:P3) ПЭТ Stormy Silk, золотые матовые вставки, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.24.П (SG:P3) ПЭТ Stormy Silk, золотые матовые вставки, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.24.П (SG:P3) ПЭТ Stormy Silk, золотые матовые вставки, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.24.П (SG:P3) ПЭТ Stormy Silk, золотые матовые вставки, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.24.П (SG:P3) ПЭТ Stormy Silk, золотые матовые вставки, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.24.П (SG:P3) ПЭТ Stormy Silk, золотые матовые вставки, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.24.П (SG:P3) ПЭТ Stormy Silk, золотые матовые вставки, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.24.П (SG:P3) ПЭТ Stormy Silk, золотые матовые вставки, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.24.П (SG:P3) ПЭТ Stormy Silk, золотые матовые вставки, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.24.П (SG:P3) ПЭТ Stormy Silk, золотые матовые вставки, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.24.П (SG:P3) ПЭТ Stormy Silk, золотые матовые вставки, глухая, каркасно-щитовая
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 1041771
Этот товар смотрят 11 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
8 820
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 8 820 ₽
Коробка 1 110 ₽ x 3 шт.
Наличник 660 ₽ x 3 шт.
Изменить
14 130
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
1 470 х 6 месяцев в рассрочку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
170-0015 Коробка "Т" ПЭТ Stormy Silk МДФ 2070*70*32 (у,п)
170-0015 ⋅ 1 110 ₽
 1 110
3 330
170-0019 Наличник "Т" ПЭТ Stormy Silk МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
170-0019 ⋅ 660 ₽
 660
1 980
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Дверь межкомнатная Браво-0.24.П (SG:P3) ПЭТ Stormy Silk, золотые матовые вставки, глухая, каркасно-щитовая 200x70
Размер полотна (ВхШ), см:
200×60
200×70
200×80 200×90
Как сделать замеры
Цвет: Stormy Silk
Дверь межкомнатная Браво-0.24.П (SG:P3) ПЭТ Stormy Silk, золотые матовые вставки, глухая, каркасно-щитовая
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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo A
  • Материал:
    ПЭТ

Характеристики

  • Артикул:
    169-1102
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo A
  • Стиль:
    Минимализм
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Stormy Silk
  • Общий цвет:
    Серый
  • Декор:
    Золотые матовые вставки
  • Вес, кг:
    21.7
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Обычная
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный каркас двери облицован плитами высокой плотности толщиной 6 мм, что вдвое превышает стандартную толщину. Внутри жесткая и прочная панель Honeycomb Block.
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
ПЭТ - инновационное покрытие c гладкой и приятной на ощупь поверхностью, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем. «Эмаль-эффект» - как эмаль, только лучше. Один из самых экологичных материалов (институт Fraunhofer IVV, Германия). Компания Bravo первой в России начала использовать 100% ПЭТ (без добавок) для промышленного производства дверей.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания.
Особенности
Композитный каркас двери облицован плитами высокой плотности толщиной 6 мм, что вдвое превышает стандартную толщину. Внутри жесткая и прочная панель Honeycomb Block. Торцы защищены износостойкой кромкой толщиной 1 мм по технологии «невидимого шва». Для кромкооблицовки и отделки лицевых поверхностей применяется влагостойкий PUR-клей необратимой полимеризации.

Характеристики

  • Артикул:
    169-1102
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo A
  • Стиль:
    Минимализм
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Stormy Silk
  • Общий цвет:
    Серый
  • Декор:
    Золотые матовые вставки
  • Вес, кг:
    21.7
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Обычная
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный каркас двери облицован плитами высокой плотности толщиной 6 мм, что вдвое превышает стандартную толщину. Внутри жесткая и прочная панель Honeycomb Block.

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