Дверь межкомнатная Браво-40 ПЭТ Grey Silk, глухая, без кромки, царговая 200x70

Описание

Отделка

ПЭТ

Комплектующие

Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания, благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Цвет по RAL

Grey Silk - примерно соответствует RAL 9022, матовый (≈ 4,7 GU).

Особенности

Бескромочная технология производства, торцы защищены по технологии «2-Edge». Для производства применяется PUR-клей необратимой полимеризации. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).