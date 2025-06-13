Дверь межкомнатная Неоклассик-34 ПЭТ White Silk, глухая, без кромки, царговая

Описание

Отделка

ПЭТ - инновационное покрытие c гладкой и приятной на ощупь поверхностью, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем. «Эмаль-эффект» - как эмаль, только лучше. Один из самых экологичных материалов (институт Fraunhofer IVV, Германия). Компания Bravo первой в России начала использовать 100% ПЭТ (без добавок) для промышленного производства дверей.

Комплектующие

Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания, благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Цвет по RAL

White Silk - примерно соответствует RAL 9003, матовый (≈ 5,8 GU).

ПЭТ- облицовочный материал нового поколения, соответствует актуальному тренду на матовые поверхности. 100% «эмаль-эффект» — как эмаль, только лучше. Один из самых экологичных материалов (институт Fraunhofer IVV, Германия). С гладкой и приятной на ощупь поверхностью, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем. Поверхность плёнки защищена специальным супер матовым лаком, отверждённым эксимерным УФ-излучением, имеет специальное покрытие Anti-fingerprint. Такое покрытие не оставляет на себе отпечатки пальцев и обладает устойчивостью к механическим повреждениям (царапины, удары) и к воздействию бытовых реагентов. ПЭТ материал отличается легкостью переработки, не содержит растворителей, формальдегидов и тяжелых металлов, не выцветает со временем. ПЭТ – не деформируется, водонепроницаем, обладает высокой степенью шумоизоляции, лёгок в использовании.