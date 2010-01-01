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  5. ДП В Диамонд -2 Белый бархат 200*80
Диамонд -2 Белый бархат
0,0
13 811

Дверь межкомнатная "Диамонд-2" Белый бархат глухая

Этот товар смотрят 16 человек
ДП В Диамонд -2 Белый бархат 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 625599
Этот товар смотрят 21 человек

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Бесплатный выезд замерщика
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Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
13 811
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 13 811 ₽
Коробка 1 289 ₽ x 3 шт.
Наличник 790 ₽ x 5 шт.
Изменить
21 628
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
2 302 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
VRDS157 Коробка "Т" В (Белый бархат) МДФ 2100*70*32 (у.п)
VRDS157 ⋅ 1 289 ₽
 1 289
3 867
VRDS158 Наличник "Т" В (Белый бархат) Тип-0 МДФ 2185*80*10
VRDS158 ⋅ 790 ₽
 790
3 950
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Дверь межкомнатная "Диамонд-2" Белый бархат глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x60
200x70
200x80
200x90
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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Коллекция:
    Бархат

Характеристики

  • Артикул:
    VRDM0366
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Коллекция:
    Бархат
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Белый бархат
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    26
  • Размер упаковки:
    201*81*4,1
  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Гладкая, бархатная
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокий
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (24-26 дЦБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Объём, м. куб.:
    0.056
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Винил бархат. Однородное бархатное покрытие обеспечивает повышенную защиту изделия от повреждений и гарантирует долгий срок службы.
Материал
Каркас изготовлен из древесины хвойных пород и МДФ.

Характеристики

  • Артикул:
    VRDM0366
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Коллекция:
    Бархат
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Белый бархат
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    26
  • Размер упаковки:
    201*81*4,1
  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Гладкая, бархатная
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокий
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (24-26 дЦБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Объём, м. куб.:
    0.056
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6

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Отзывы и вопросы о товаре

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