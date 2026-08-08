Ламинат 32 класс 4V Classen Adventure WR, толщина 8 мм, 62593 Дуб Авола

Описание

Classen Adventure WR – ламинат среднего ценового сегмента, производимый в Германии. Декоры выполнены в формате узкой доски с 4-х сторонней V-образной фаской по периметру. В качестве основы в коллекции Адвентура используется HDF-плита плотностью более 870 кг/м.куб., благодаря чему можно смело говорить о влагостойкости данного ламината и возможности укладывать его в таких помещениях, как кухня и коридор. Легкость и простоту монтажа обеспечивает замковая система Megaloc (5G). Classen Adventure WR соответствует стандарту Е1, гарантирующему безопасность для здоровья при использовании в жилых помещениях, можно укладывать с теплым полом, при нагревании не выделяется вредных летучих соединений.