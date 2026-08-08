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  5. Ламинат 32 класс 4V Classen Adventure WR, толщина 8 мм, 62593 Дуб Авола
Ламинат 32 класс 4V Classen Adventure WR, толщина 8 мм, 62593 Дуб Авола
Ламинат 32 класс 4V Classen Adventure WR, толщина 8 мм, 62593 Дуб Авола
4,9
4 659

Ламинат 32 класс 4V Classen Adventure WR, толщина 8 мм, 62593 Дуб Авола

4,9
Этот товар смотрят 5 человек
Ламинат 32 класс 4V Classen Adventure WR, толщина 8 мм, 62593 Дуб Авола
Ламинат 32 класс 4V Classen Adventure WR, толщина 8 мм, 62593 Дуб Авола
Ламинат 32 класс 4V Classen Adventure WR, толщина 8 мм, 62593 Дуб Авола
Ламинат 32 класс 4V Classen Adventure WR, толщина 8 мм, 62593 Дуб Авола
Ламинат 32 класс 4V Classen Adventure WR, толщина 8 мм, 62593 Дуб Авола
Ламинат 32 класс 4V Classen Adventure WR, толщина 8 мм, 62593 Дуб Авола
Ламинат 32 класс 4V Classen Adventure WR, толщина 8 мм, 62593 Дуб Авола
Ламинат 32 класс 4V Classen Adventure WR, толщина 8 мм, 62593 Дуб Авола
Код товара: 961699
Этот товар смотрят 31 человек

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Гарантийный срок 18 месяцев
2 295
упак
м²
шт
Продается упаковками 1 упак = 2.03 м² = 10 шт
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Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
Т0031379 Ламинат 32 класс 4V Classen Adventure WR, толщина 8 мм, 62593 Дуб Авола
Т0031379 ⋅ 4 659 ₽
 4 659
0
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 315
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Подложка из полистирола Solid (1200х500x5 мм) 1уп ⋅ 650 ₽
 650
650
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Ламинат 32 класс 4V Classen Adventure WR, толщина 8 мм, 62593 Дуб Авола
Услуги:
Укладка ламината

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ДxШxТ), см:
    128,5 x 15,8 x 0,8
  • Страна:
    Германия
  • Бренд:
    Classen
  • Коллекция:
    Adventure WR
  • Класс:
    32
  • Цвет:
    62593 Дуб Авола

Характеристики

  • Артикул:
    Т0031379
  • Длина, мм:
    1285
  • Ширина, мм:
    158
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна:
    Германия
  • Бренд:
    Classen
  • Коллекция:
    Adventure WR
  • Класс:
    32
  • Цвет:
    62593 Дуб Авола
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Декор:
    Дерево
  • Фаска:
    4V
  • Площадь:
    2.03
  • Влагозащищенность:
    Да
  • Водостойкость:
    24 часа
  • Максимальная температура, °C:
    27
  • Совместим с системой теплый пол:
    Да
  • Поверхность:
    Матовая
  • Материал:
    HDF
  • Рисунок:
    Под дерево
  • Количество шт. в упаковке:
    10
  • Тип соединения:
    Замок
  • Вес, кг:
    14.513
  • Тип замка:
    Megaloc
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Дополнительно:

  • В наличии:
    5 товаров
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Описание

Classen Adventure WR – ламинат среднего ценового сегмента, производимый в Германии. Декоры выполнены в формате узкой доски с 4-х сторонней V-образной фаской по периметру. В качестве основы в коллекции Адвентура используется HDF-плита плотностью более 870 кг/м.куб., благодаря чему можно смело говорить о влагостойкости данного ламината и возможности укладывать его в таких помещениях, как кухня и коридор. Легкость и простоту монтажа обеспечивает замковая система Megaloc (5G). Classen Adventure WR соответствует стандарту Е1, гарантирующему безопасность для здоровья при использовании в жилых помещениях, можно укладывать с теплым полом, при нагревании не выделяется вредных летучих соединений.

Характеристики

  • Артикул:
    Т0031379
  • Длина, мм:
    1285
  • Ширина, мм:
    158
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна:
    Германия
  • Бренд:
    Classen
  • Коллекция:
    Adventure WR
  • Класс:
    32
  • Цвет:
    62593 Дуб Авола
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Декор:
    Дерево
  • Фаска:
    4V
  • Площадь:
    2.03
  • Влагозащищенность:
    Да
  • Водостойкость:
    24 часа
  • Максимальная температура, °C:
    27
  • Совместим с системой теплый пол:
    Да
  • Поверхность:
    Матовая
  • Материал:
    HDF
  • Рисунок:
    Под дерево
  • Количество шт. в упаковке:
    10
  • Тип соединения:
    Замок
  • Вес, кг:
    14.513
  • Тип замка:
    Megaloc

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