Ламинат 32 класс 4V Classen Adventure WR, толщина 8 мм, 62593 Дуб Авола

Classen Adventure WR – ламинат среднего ценового сегмента, производимый в Германии. Декоры выполнены в формате узкой доски с 4-х сторонней V-образной фаской по периметру. В качестве основы в коллекции Адвентура используется HDF-плита плотностью более 870 кг/м.куб., благодаря чему можно смело говорить о влагостойкости данного ламината и возможности укладывать его в таких помещениях, как кухня и коридор. Легкость и простоту монтажа обеспечивает замковая система Megaloc (5G). Classen Adventure WR соответствует стандарту Е1, гарантирующему безопасность для здоровья при использовании в жилых помещениях, можно укладывать с теплым полом, при нагревании не выделяется вредных летучих соединений.
Характеристики
Артикул:
Т0031379
Длина, мм:
1285
Ширина, мм:
158
Толщина, мм:
8
Страна:
Германия
Бренд:
Classen
Коллекция:
Adventure WR
Класс:
32
Цвет:
62593 Дуб Авола
Общий цвет:
Бежевый
Декор:
Дерево
Фаска:
4V
Площадь:
2.03
Влагозащищенность:
Да
Водостойкость:
24 часа
Максимальная температура, °C:
27
Совместим с системой теплый пол:
Да
Поверхность:
Матовая
Материал:
HDF
Рисунок:
Под дерево
Количество шт. в упаковке:
10
Тип соединения:
Замок
Вес, кг:
14.513
Тип замка:
Megaloc
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