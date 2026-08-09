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  5. Дверь входная Форм Kale Almon 28/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Форм Kale Almon 28/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Форм Kale Almon 28/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
5,0
10 000 40 620

Дверь входная Форм Kale Almon 28/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой

5,0
Этот товар смотрят 25 человек
Дверь входная Форм Kale Almon 28/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Форм Kale Almon 28/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Форм Kale Almon 28/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Форм Kale Almon 28/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Форм Kale Almon 28/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Форм Kale Almon 28/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Форм Kale Almon 28/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Форм Kale Almon 28/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Форм Kale Almon 28/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Форм Kale Almon 28/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Уценка
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 1081181
Этот товар смотрят 8 человек

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Гарантийный срок 18 месяцев
10 000 40 620
Дверь входная Форм Kale Almon 28/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Особенность товара: Поверхностные потертости на наружной раме (коробе) и незначительные механические повреждения внутренней стороны дверного полотна

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    205 x 96 Правое
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Almon 28
  • Цвет внутри:
    Bianco Veralinga
  • Отделка снаружи:
    МДФ
  • Отделка внутри:
    МДФ
  • Дефекты на образце:
    Поверхностные потертости на наружной раме (коробе) и незначительные механические повреждения внутренней стороны дверного полотна

Характеристики

  • Артикул:
    033-1794уценка
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    96
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Almon 28
  • Цвет внутри:
    Bianco Veralinga
  • Модель:
    Форм Kale
  • Открывание:
    Правое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Панель-панель
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
  • Отделка снаружи:
    Декоративная панель. Толщина 12 мм, Винил.
  • Отделка внутри:
    Декоративная панель. Толщина 22 мм, Эко Шпон, зеркало Reflex.
  • Окраска:
    Индустриальная полиэфирная порошковая краска.
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    85/98
  • Толщина стали короба, мм:
    1.2
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1
  • Ширина наличника:
    50
  • Эксцентрик:
    Дверь укомплектована эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания двери и беспрепятственную работу замковых механизмов.
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
  • Усиление:
    Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря.
  • Утепление:
    Внутри полотна установлена панель EPS (Expanded PolyStyrene), которая обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию
  • Крепление:
    Двери крепятся анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
  • Петли:
    140*20 мм на опорном подшипнике, обеспечивают открывание на 180°, 2 шт
  • Верхний замок:
    Сувальдный замок Kale 257L с 3 ригелями диаметром 16 мм, 5 ключей 60 мм, 4-й (высший) класс (Турция)
  • Нижний замок:
    Цилиндровый замок Kale 252R с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс (Турция)
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    2 класс ( 26-31 дБ)
  • Цилиндр:
    Ключ-фиксатор 100-50/50 С Хром, 5 ключей.
  • Накладка цилиндровая наружная:
    DE-11-CL INOX P
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    DE-11-CL INOX P
  • Накладка сувальдная наружная:
    DE-11-L-Auto с автоматической шторкой INOX P
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    DE-11-L-Shutter со шторкой INOX P
  • Ручка:
    A-493 C Хром
  • Ночная задвижка:
    З-60 Никель
  • Поворотник для ночной задвижки:
    ТТ-0803-8/75 CR Хром
  • Глазок:
    6016/50-90 CR Хром со шторкой и углом обзора 180°
  • Комплектующие:
    Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
  • Цвет:
    Almon 28/Bianco Veralinga
  • Качество:
    Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU.SSK1.H00960/21.
  • Вес, кг:
    87
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  • В наличии:
    1 товар
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Описание

Стальной дверной блок с легендарными замками Kale (высшего класса). Поставляется с правым и левым открыванием наружу.
Особенности
Стабильно точные геометрические показатели, которые обеспечиваются высокой степенью автоматизации и роботизации производства. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда).

Характеристики

  • Артикул:
    033-1794уценка
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    96
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Almon 28
  • Цвет внутри:
    Bianco Veralinga
  • Модель:
    Форм Kale
  • Открывание:
    Правое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Панель-панель
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
  • Отделка снаружи:
    Декоративная панель. Толщина 12 мм, Винил.
  • Отделка внутри:
    Декоративная панель. Толщина 22 мм, Эко Шпон, зеркало Reflex.
  • Окраска:
    Индустриальная полиэфирная порошковая краска.
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    85/98
  • Толщина стали короба, мм:
    1.2
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1
  • Ширина наличника:
    50
  • Эксцентрик:
    Дверь укомплектована эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания двери и беспрепятственную работу замковых механизмов.
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
  • Усиление:
    Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря.
  • Утепление:
    Внутри полотна установлена панель EPS (Expanded PolyStyrene), которая обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию
  • Крепление:
    Двери крепятся анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
  • Петли:
    140*20 мм на опорном подшипнике, обеспечивают открывание на 180°, 2 шт
  • Верхний замок:
    Сувальдный замок Kale 257L с 3 ригелями диаметром 16 мм, 5 ключей 60 мм, 4-й (высший) класс (Турция)
  • Нижний замок:
    Цилиндровый замок Kale 252R с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс (Турция)
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    2 класс ( 26-31 дБ)
  • Цилиндр:
    Ключ-фиксатор 100-50/50 С Хром, 5 ключей.
  • Накладка цилиндровая наружная:
    DE-11-CL INOX P
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    DE-11-CL INOX P
  • Накладка сувальдная наружная:
    DE-11-L-Auto с автоматической шторкой INOX P
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    DE-11-L-Shutter со шторкой INOX P
  • Ручка:
    A-493 C Хром
  • Ночная задвижка:
    З-60 Никель
  • Поворотник для ночной задвижки:
    ТТ-0803-8/75 CR Хром
  • Глазок:
    6016/50-90 CR Хром со шторкой и углом обзора 180°
  • Комплектующие:
    Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
  • Цвет:
    Almon 28/Bianco Veralinga
  • Качество:
    Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU.SSK1.H00960/21.
  • Вес, кг:
    87

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