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  5. Дверь входная Optim X-1 Антик/Антик, 1 замок
Дверь входная Optim X-1 Антик/Антик, 1 замок
Дверь входная Optim X-1 Антик/Антик, 1 замок
5,0
5 000 10 920

Дверь входная Optim X-1 Антик/Антик, 1 замок

5,0
Этот товар смотрят 30 человек
Дверь входная Optim X-1 Антик/Антик, 1 замок
Дверь входная Optim X-1 Антик/Антик, 1 замок
Дверь входная Optim X-1 Антик/Антик, 1 замок
Дверь входная Optim X-1 Антик/Антик, 1 замок
Дверь входная Optim X-1 Антик/Антик, 1 замок
Дверь входная Optim X-1 Антик/Антик, 1 замок
Дверь входная Optim X-1 Антик/Антик, 1 замок
Дверь входная Optim X-1 Антик/Антик, 1 замок
Дверь входная Optim X-1 Антик/Антик, 1 замок
Дверь входная Optim X-1 Антик/Антик, 1 замок
Уценка
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 1082849
Этот товар смотрят 11 человек

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Гарантийный срок 18 месяцев
5 000 10 920
Дверь входная Optim X-1 Антик/Антик, 1 замок
Особенность товара: Вмятина на внешней стороны двери
Направление открывания:
Левое — в наличии
Левоев наличии
Правое
Левоев наличии
Размер дверного блока (ВхШ), см:
207×98
207×88
207×98
207×98
Как сделать замеры
Цвет: Антик/Антик
Дверь входная Optim X-1 Антик/Антик, 1 замок
Дверь входная Optim X-1 Антик/Антик, 1 замок

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    207 x 98 Левое
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Антик
  • Цвет внутри:
    Антик
  • Отделка снаружи:
    Металл
  • Отделка внутри:
    Металл
  • Дефекты на образце:
    Вмятина на внешней стороны двери

Характеристики

  • Артикул:
    033-2750уценка
  • Длина, см:
    207
  • Ширина, см:
    98
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Антик
  • Цвет внутри:
    Антик
  • Модель:
    Optim X-1
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Металл-металл
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
  • Отделка снаружи:
    Металл с атмосферостойким порошково-полимерным покрытием «Антик».
  • Отделка внутри:
    Металл с атмосферостойким порошково-полимерным покрытием «Антик».
  • Окраска:
    Индустриальная полиэфирная порошковая краска.
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    85/110
  • Толщина стали короба, мм:
    0.8
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    0.7
  • Ширина наличника:
    47
  • Эксцентрик:
    Нет
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    Два контура уплотнения
  • Усиление:
    Дополнительную защиту обеспечивают противосъемные штыри (2 шт), усиливающий стальной профиль толщиной 2 мм в петлевой и замочной зонах, защита от отгиба полотна
  • Утепление:
    Комбинированное наполнение (Минеральная вата и жесткий ячеистый гофрокартон).
  • Крепление:
    Блок крепится анкерными болтами через коробку (6 отверстий).
  • Петли:
    140*20 мм на опорном подшипнике с открыванием на 180°.
  • Верхний замок:
    Нет
  • Нижний замок:
    Цилиндровый
  • Класс замка:
    2 класс
  • Класс шумоизоляции:
    3 класс ( 20-25 дБ)
  • Цилиндр:
    Ключ-фиксатор
  • Накладка цилиндровая наружная:
    Хром
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    Хром
  • Накладка сувальдная наружная:
    Нет
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Нет
  • Ручка:
    На планке, Антик
  • Ночная задвижка:
    Нет
  • Поворотник для ночной задвижки:
    Нет
  • Глазок:
    Широкого обзора, Хром
  • Комплектующие:
    Заглушки - 8 шт., в т.ч. чашки для противосъемных штырей - 2 шт.
  • Цвет:
    Антик/Антик
  • Качество:
    ГОСТ 31173-2016
  • Вес, кг:
    60
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Дополнительно:

  • В наличии:
    1 товар
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Описание

Особенности
Стальной дверной блок с открыванием наружу. Поставляется с правым и левым открыванием. Стабильно точные геометрические показатели, которые обеспечиваются высокой степенью автоматизации и роботизации производства. Подходит для установки в частный дом / коттедж.

Характеристики

  • Артикул:
    033-2750уценка
  • Длина, см:
    207
  • Ширина, см:
    98
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Антик
  • Цвет внутри:
    Антик
  • Модель:
    Optim X-1
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Металл-металл
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
  • Отделка снаружи:
    Металл с атмосферостойким порошково-полимерным покрытием «Антик».
  • Отделка внутри:
    Металл с атмосферостойким порошково-полимерным покрытием «Антик».
  • Окраска:
    Индустриальная полиэфирная порошковая краска.
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    85/110
  • Толщина стали короба, мм:
    0.8
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    0.7
  • Ширина наличника:
    47
  • Эксцентрик:
    Нет
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    Два контура уплотнения
  • Усиление:
    Дополнительную защиту обеспечивают противосъемные штыри (2 шт), усиливающий стальной профиль толщиной 2 мм в петлевой и замочной зонах, защита от отгиба полотна
  • Утепление:
    Комбинированное наполнение (Минеральная вата и жесткий ячеистый гофрокартон).
  • Крепление:
    Блок крепится анкерными болтами через коробку (6 отверстий).
  • Петли:
    140*20 мм на опорном подшипнике с открыванием на 180°.
  • Верхний замок:
    Нет
  • Нижний замок:
    Цилиндровый
  • Класс замка:
    2 класс
  • Класс шумоизоляции:
    3 класс ( 20-25 дБ)
  • Цилиндр:
    Ключ-фиксатор
  • Накладка цилиндровая наружная:
    Хром
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    Хром
  • Накладка сувальдная наружная:
    Нет
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Нет
  • Ручка:
    На планке, Антик
  • Ночная задвижка:
    Нет
  • Поворотник для ночной задвижки:
    Нет
  • Глазок:
    Широкого обзора, Хром
  • Комплектующие:
    Заглушки - 8 шт., в т.ч. чашки для противосъемных штырей - 2 шт.
  • Цвет:
    Антик/Антик
  • Качество:
    ГОСТ 31173-2016
  • Вес, кг:
    60
Дверь входная металлическая "Optim X-2 6 см" Антик Медный/Бежевый клен (документация) (pdf)

Отзывы и вопросы о товаре

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