Металл с атмосферостойким порошково-полимерным покрытием «Антик».
Отделка внутри:
Металл с атмосферостойким порошково-полимерным покрытием «Антик».
Окраска:
Индустриальная полиэфирная порошковая краска.
Толщина полотна/коробки, мм:
85/110
Толщина стали короба, мм:
0.8
Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
0.7
Ширина наличника:
47
Эксцентрик:
Нет
Тип коробки:
Открытый
Уплотнитель:
Два контура уплотнения
Усиление:
Дополнительную защиту обеспечивают противосъемные штыри (2 шт), усиливающий стальной профиль толщиной 2 мм в петлевой и замочной зонах, защита от отгиба полотна
Утепление:
Комбинированное наполнение (Минеральная вата и жесткий ячеистый гофрокартон).
Крепление:
Блок крепится анкерными болтами через коробку (6 отверстий).
Петли:
140*20 мм на опорном подшипнике с открыванием на 180°.
Верхний замок:
Нет
Нижний замок:
Цилиндровый
Класс замка:
2 класс
Класс шумоизоляции:
3 класс ( 20-25 дБ)
Цилиндр:
Ключ-фиксатор
Накладка цилиндровая наружная:
Хром
Накладка цилиндровая внутренняя:
Хром
Накладка сувальдная наружная:
Нет
Накладка сувальдная внутренняя:
Нет
Ручка:
На планке, Антик
Ночная задвижка:
Нет
Поворотник для ночной задвижки:
Нет
Глазок:
Широкого обзора, Хром
Комплектующие:
Заглушки - 8 шт., в т.ч. чашки для противосъемных штырей - 2 шт.
Цвет:
Антик/Антик
Качество:
ГОСТ 31173-2016
Вес, кг:
60
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Дополнительно:
В наличии:
1 товар
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Описание
Особенности
Стальной дверной блок с открыванием наружу. Поставляется с правым и левым открыванием. Стабильно точные геометрические показатели, которые обеспечиваются высокой степенью автоматизации и роботизации производства. Подходит для установки в частный дом / коттедж.
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