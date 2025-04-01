За полотно
4 298₽
14 327 ₽
10 877₽
За комплект
Состав комплекта:
|Межкомнатные двери
|
4 298 ₽
|Наличник
|
576 ₽
x 3 шт.
|Коробка
|
1 617 ₽
x 3 шт.
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Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
717 ₽ х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|FDTC80023
|
Наличник Т "ПВХ" 8х75x2440 мм, Лайт Грей
FDTC80023 ⋅ 576 ₽
|576 ₽
|
|1 728 ₽
|FDT500023
|
Коробка Т "ПВХ" (с уплотнителем) 32х75x2440 мм, Лайт Грей
FDT500023 ⋅ 1 617 ₽
|1 617 ₽
|
|4 851 ₽
Дверь межкомнатная Concept-634 ПВХ Лайт грей, глухая, без кромки, царговая
Доставка вовремя
от 690 ₽
-
Размер (ВхШ), см:
230 x 80
-
Тип:
Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:
36
-
Страна происхождения:
Россия
-
Бренд:
Triadoors
-
Коллекция:
Бизнес класс
-
Материал:
ПВХ
-
Артикул:
FD6340203
-
Тип:
Межкомнатные двери
-
Высота, см:
230
-
Ширина, см:
80
-
Толщина, мм:
36
-
Страна происхождения:
Россия
-
Бренд:
Triadoors
-
Коллекция:
Бизнес класс
-
Стиль:
Модерн
-
Тип двери:
Глухая
-
Система открывания:
Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:
Царговая
-
Цвет:
Лайт грей
-
Общий цвет:
Серый
-
Стекло:
без стекла
-
Вес, кг:
30
-
Тип коробки:
с уплотнителем
-
Тип погонажных изделий:
Телескопический, компланарный
-
Кромка:
Нет
-
Поверхность:
Гладкая, матовая
-
Возможность покраски:
Нет
-
Для влажных помещений:
Да
-
Наличие притвора:
Нет
-
Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
-
Степень влагостойкости:
Высокая
-
Уровень шумоизоляции:
Средний ( 26дБ)
-
Фрезеровка под замок:
Нет
-
Фрезеровка под петли:
Нет
-
Износостойкость:
Умеренное использование
-
Пропускает свет:
нет
-
Подходит под двухстворчатый проём:
Да
-
Гарантия:
18
-
Материал:
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
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Возможные типы открывания:
Яндекс Сплит - оплата частями
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