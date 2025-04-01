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  5. Дверь межкомнатная Бизнес класс-634 ПВХ Лайт грей, глухая, без стекла, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Бизнес класс-634 ПВХ Лайт грей, глухая, без стекла, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Concept-634 ПВХ Лайт грей, глухая, без кромки, царговая
3,6
4 298 14 327

Дверь межкомнатная Concept-634 ПВХ Лайт грей, глухая, без кромки, царговая

3,6
Этот товар смотрят 18 человек
Дверь межкомнатная Бизнес класс-634 ПВХ Лайт грей, глухая, без стекла, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Бизнес класс-634 ПВХ Лайт грей, глухая, без стекла, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Бизнес класс-634 ПВХ Лайт грей, глухая, без стекла, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Бизнес класс-634 ПВХ Лайт грей, глухая, без стекла, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Бизнес класс-634 ПВХ Лайт грей, глухая, без стекла, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Бизнес класс-634 ПВХ Лайт грей, глухая, без стекла, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Бизнес класс-634 ПВХ Лайт грей, глухая, без стекла, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Бизнес класс-634 ПВХ Лайт грей, глухая, без стекла, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Бизнес класс-634 ПВХ Лайт грей, глухая, без стекла, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Бизнес класс-634 ПВХ Лайт грей, глухая, без стекла, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Бизнес класс-634 ПВХ Лайт грей, глухая, без стекла, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Бизнес класс-634 ПВХ Лайт грей, глухая, без стекла, без кромки, царговая
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 331618
Этот товар смотрят 14 человек

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0,0
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 298 14 327
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 298 ₽
Наличник 576 ₽ x 3 шт.
Коробка 1 617 ₽ x 3 шт.
Изменить
10 877
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
717 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
FDTC80023 Наличник Т "ПВХ" 8х75x2440 мм, Лайт Грей
FDTC80023 ⋅ 576 ₽
 576
1 728
FDT500023 Коробка Т "ПВХ" (с уплотнителем) 32х75x2440 мм, Лайт Грей
FDT500023 ⋅ 1 617 ₽
 1 617
4 851
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Дверь межкомнатная Concept-634 ПВХ Лайт грей, глухая, без кромки, царговая

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    230 x 80
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Triadoors
  • Коллекция:
    Бизнес класс
  • Материал:
    ПВХ

Характеристики

  • Артикул:
    FD6340203
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    230
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Triadoors
  • Коллекция:
    Бизнес класс
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Лайт грей
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    без стекла
  • Вес, кг:
    30
  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический, компланарный
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Пропускает свет:
    нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия:
    18
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
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Дополнительно:

  • В наличии:
    2 товара

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Яндекс Сплит - оплата частями

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Для дверей-купе
Упоры торцевые
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Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
ПВХ

Характеристики

  • Артикул:
    FD6340203
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    230
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Triadoors
  • Коллекция:
    Бизнес класс
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Лайт грей
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    без стекла
  • Вес, кг:
    30
  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический, компланарный
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Пропускает свет:
    нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия:
    18
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.

Отзывы и вопросы о товаре

7
По умолчанию
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  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
П
П Покупатель
01 апреля 2025
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
01 апреля 2025
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
01 апреля 2025
5
Вам помог этот отзыв?

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