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  5. Дверь межкомнатная Браво-0.П ПЭТ White Silk, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.П ПЭТ White Silk, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.П ПЭТ White Silk, глухая, каркасно-щитовая
4,9
10 620

Дверь межкомнатная Браво-0.П ПЭТ White Silk, глухая, каркасно-щитовая 230x60

4,9
Этот товар смотрят 11 человек
Дверь межкомнатная Браво-0.П ПЭТ White Silk, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.П ПЭТ White Silk, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.П ПЭТ White Silk, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.П ПЭТ White Silk, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.П ПЭТ White Silk, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.П ПЭТ White Silk, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.П ПЭТ White Silk, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.П ПЭТ White Silk, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.П ПЭТ White Silk, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.П ПЭТ White Silk, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.П ПЭТ White Silk, глухая, каркасно-щитовая
Новинка
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 1081237
Этот товар смотрят 15 человек

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Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
10 620
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 10 620 ₽
Наличник 870 ₽ x 3 шт.
Неопределенные 1 440 ₽ x 3 шт.
Изменить
17 550
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
1 770 х 6 месяцев в рассрочку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
170-0070 Наличник "Т" ПЭТ White Silk МДФ Тип-0 2450*70*8 (20*3)
170-0070 ⋅ 870 ₽
 870
2 610
170-0069 Коробка "Т" ПЭТ White Silk МДФ 2370*70*32 (у,п)
170-0069 ⋅ 1 440 ₽
 1 440
4 320
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Дверь межкомнатная Браво-0.П ПЭТ White Silk, глухая, каркасно-щитовая 230x60
Размер полотна (ВхШ), см:
190×55 190×60 200×60 200×70 200×80 200×90 230×40 230×60
230×60
230×70 230×70 230×80 230×80 230×90 230×90
Как сделать замеры
Цвет стекла:
Дверь межкомнатная Браво-0.П ПЭТ White Silk, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.П ПЭТ White Silk, глухая, каркасно-щитовая
Кромка:
Обычная
Обычная
Цвет: White Silk
Дверь межкомнатная Браво-0.П ПЭТ White Silk, глухая, каркасно-щитовая
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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    230 x 60
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo
  • Материал:
    ПЭТ

Характеристики

  • Артикул:
    169-0507
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    230
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo
  • Стиль:
    Минимализм
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    White Silk
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Без стекла
  • Вес, кг:
    22
  • Размер упаковки:
    231*61 *3,6
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Обычная
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Возможность покраски:
    Да
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Усиленный каркас двери из МДФ, внутри жесткая и прочная сотовая панель Blocks Honeycomb с ячейкой 15 мм. Не содержит ДСП.
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Дополнительно:

  • В наличии:
    4 товара
  • Образец:
    в 2 магазинах

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

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Ручки раздельные
Накладки
Накладки
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Замки для межкомнатных дверей
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Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания.
Цвет по RAL
White Silk — примерно соответствует RAL 9003, матовый (≈ 5,8 GU).
Особенности
Композитный каркас двери облицован плитами высокой плотности толщиной 6 мм, что вдвое превышает стандартную толщину. Внутри жесткая и прочная панель Honeycomb Block. Торцы защищены износостойкой кромкой толщиной 1 мм по технологии «невидимого шва». Для кромкооблицовки и отделки лицевых поверхностей применяется влагостойкий PUR-клей необратимой полимеризации.

Характеристики

  • Артикул:
    169-0507
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    230
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo
  • Стиль:
    Минимализм
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    White Silk
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Без стекла
  • Вес, кг:
    22
  • Размер упаковки:
    231*61 *3,6
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Обычная
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Возможность покраски:
    Да
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Усиленный каркас двери из МДФ, внутри жесткая и прочная сотовая панель Blocks Honeycomb с ячейкой 15 мм. Не содержит ДСП.

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