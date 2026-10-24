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Дверь межкомнатная Граффити-32 Винил Grey Pro, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
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Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва

Дверь межкомнатная Граффити-32 Винил Grey Pro, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая 190x60

Размер двери, см Как сделать замеры?
190×55 200×60 200×70 200×80 200×90
Цвет: Grey Pro
Характеристики и описание
Коротко о товаре
  • Артикул:
    146-1698 Скопировано
  • Материал:
    Винил
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Гарантия:
    18 месяцев
Характеристики и описание
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная
Распашная двустворчатая
Распашная
двустворчатая
Рото дверь
Рото дверь
Дверь-купе
Дверь-купе
Аксессуары
Вам могут понадобиться
Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
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Упоры торцевые
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Характеристики и описание

  • Артикул:
    146-1698 Скопировано
  • Материал:
    Изготовлена из МДФ (англ. Medium Density Fibreboard, MDF), внутри жесткая и прочная сотовая панель Blocks honeycomb с ячейкой 15 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ.
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Гарантия:
    18 месяцев
  • Высота, см:
    190
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Graffiti
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Цвет:
    Grey Pro
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    без стекла
  • Декор:
    Без декора
  • Вес, кг:
    16
  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Обычная
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Возможность покраски:
    нет
  • Для влажных помещений:
    да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    нет
  • Фрезеровка под петли:
    нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да

Описание

Отделка
Винил — структурный материал с защитным слоем Overlay и мелкозернистой поверхностью (Южная Корея). Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания, благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Особенности
Щитовые двери изготовлены из МДФ (англ. Medium Density Fibreboard, MDF), внутри жесткий и прочный сотовый наполнитель с ячейкой 30 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ.

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