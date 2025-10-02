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Дверь межкомнатная Порта-28 Полипропилен, Arctic Wood, остекленная, царговая
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Дверь межкомнатная Порта-28 Полипропилен, Arctic Wood, остекленная, царговая 200x70

3,7 1 отзыв
Размер двери, см Как сделать замеры?
Цвет: Arctic Wood
Характеристики и описание
Коротко о товаре
  • Артикул:
    58070-2533 Скопировано
  • Материал:
    Полипропилен
  • Конструкция двери:
    Царговая
Характеристики и описание
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная
Распашная двустворчатая
Распашная
двустворчатая
Рото дверь
Рото дверь
Дверь-купе
Дверь-купе
Аксессуары
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Ручки раздельные
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Характеристики и описание

  • Артикул:
    58070-2533 Скопировано
  • Материал:
    Профиль дверей на основе высококачественного соснового бруса и MDF
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Коллекция:
    Porta
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Цвет:
    Arctic Wood
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Grey Fog
  • Вес, кг:
    27.8
  • Размер упаковки:
    201*71*3,6
  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    нет
  • Для влажных помещений:
    да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Влагостойкая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да
  • Фрезеровка под петли:
    Да
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    да
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да

Описание

Профиль дверей на основе высококачественного соснового бруса и MDF. Двери укомплектованы графитовым сатинированным стеклом "Grey Fog" ( GF ). Дешевое стекло с пескоструйной обработкой при производстве не используется. Отделка: Гладкое покрытие с легкой древесной структурой с уникальным эффектом глянца и матовости, на основе полипропилена (Южная Корея). Экологично, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем.
Отделка
Гладкое покрытие с легкой древесной структурой с уникальным эффектом глянца и матовости, на основе полипропилена (Южная Корея). Экологично, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем.
Стекло
Сатинированное стекло "Grey Fog"

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    самая быстрая отгрузка и доставка
  • Расширенная гарантия 18 мес Гарантийное и постгарантийное обслуживание товаров и услуг

Отзывы и вопросы о товаре (1)

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1
П
П Покупатель
02 октября 2025
5
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5.0 / 5
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3 звезды
0
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0
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